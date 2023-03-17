【中電2】飛鵝山電塔昨爆炸冒火光　中電：已巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜、未發現相關電塔有明顯損壞

▲ 【中電2】中電：已派員巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜 未有發現相關電塔結構有明顯可見損壞

中電 （00002） 就黃大仙區電壓驟降事件表示，昨晚（16日）約11時26分至今晨（17日）約零時6分，中電位於黃大仙的40萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷，並再次就事件引起客戶不便致歉。

中電股價今（17日）未受影響，現升0.3%，報57.5元。

中電表示，已派員巡查飛鵝山一帶的電塔及架空電纜，惟受潮濕大霧的天氣影響，增加了巡查的難度，除了利用無人機外，公司的工程人員須攀上電塔進行更仔細的檢查。直至現時，中電未有發現相關電塔結構有明顯可見的損壞。

集團又指，有關巡查仍在進行中，若有進一步資料，將盡快對外發佈。

昨晚，本港多區市民分別發現室內電燈曾閃爍。甚至有網民指拍得飛鵝山方向山腰位置的電塔爆出火光，並有逾140宗受困升降機報告。

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編輯：姚卓然