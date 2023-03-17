  • 25°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中電2】飛鵝山電塔昨爆炸冒火光　中電：已巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜、未發現相關電塔有明顯損壞

股市 15:29 2023/03/17

分享：

分享：

【中電2】中電：已派員巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜　未有發現相關電塔結構有明顯可見損壞

中電 （00002） 就黃大仙區電壓驟降事件表示，昨晚（16日）約11時26分至今晨（17日）約零時6分，中電位於黃大仙的40萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷，並再次就事件引起客戶不便致歉。

中電股價今（17日）未受影響，現升0.3%，報57.5元。

中電表示，已派員巡查飛鵝山一帶的電塔及架空電纜，惟受潮濕大霧的天氣影響，增加了巡查的難度，除了利用無人機外，公司的工程人員須攀上電塔進行更仔細的檢查。直至現時，中電未有發現相關電塔結構有明顯可見的損壞。

集團又指，有關巡查仍在進行中，若有進一步資料，將盡快對外發佈。

昨晚，本港多區市民分別發現室內電燈曾閃爍。甚至有網民指拍得飛鵝山方向山腰位置的電塔爆出火光，並有逾140宗受困升降機報告。

相關文章：

【電費回扣】中電4月起向所有客戶提供3個月「燃料費特別回扣」　料回扣總額8000萬至1億元

【人事變動】羅范椒芬將於5月退任中電獨立非執董　

編輯：姚卓然

電力 網絡熱話 黃大仙區 飛鵝山 黃大仙 中電 天氣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【港股市況】百度大升逾一成　友邦反彈3%　恒指尾市升逾300點、科指升逾4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠儲局高息借貸渡日　11大行聯手300億美元存錢4個月解困
【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠儲局高息借貸渡日　11大行聯手300億美元存錢4個月解困
【美股期貨】美股「四巫日」　道指期貨跌21點、納指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】美股「四巫日」　道指期貨跌21點、納指期貨微升5點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓市 「買到平地為何不賣平些？」、「早幾年好彩無高位買得太多」
【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓市 「買到平地為何不賣平些？」、「早幾年好彩無高位買得太多」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款