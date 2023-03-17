【券商點睇】去年下半年收入創歷史新高 耐世特有望進一步修復盈利能力

興業證券表示，耐世特（01316）2022年下半年業績符合預期，下半年收入創歷史新高，盈利能力穩健修復。伴隨新訂單及新客戶項目持續投產，該行認為公司有望迎來收入持續增長及盈利能力的進一步修復，並予其目標價6.86元，維持「買入」評級。耐世特周五（17日）收報 4.78元，升幅6.7%。



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按地區分，耐世特在亞太及北美收入表現強勁，四大產品線均實現雙位數增長。 此外，核心產品符合汽車行業大趨勢，線控轉向技術儲備充足、行業領先，有望持續享受汽車行業轉型變革紅利。

該行亦提到，公司2022年一季度拿到歐洲客戶線控訂單，二季度收穫全球電動車龍頭Driveline業務，並收獲多家中國領先的整車廠高端電動車業務，全年新簽訂單總計達到64億美元，略超前期指引。

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另外，公司全年新投產項目達到42個，其中10個項目為電動車相關項目、38個項目為新獲得的業務。 該行認為，亞太和歐洲強勁的新訂單流入及新項目投產有望支撐公司未來業績穩健增長。

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責任編輯：鄭昊彤