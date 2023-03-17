【券商點睇】去年第4季業績超預期 新秀麗可乘全球出行趨勢發展

美銀證券表示，新秀麗（01910）去年第4季經調整 除息稅、折舊及攤銷前溢利（ EBITDA）達1.43億美元，經調整EBITDA利潤率17.4%，較2019年同期的15.1%更高，整體業績超出預期，因此將今明年盈利預測分別再調高3%及6%，目標價上調至29元。新秀麗周五（17日）收報 23.65元，升幅5.8%。

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該行認為，公司目前擁有足夠的庫存，其庫存水平幾乎翻倍，加上具備紮實的產品創新及營銷能力，相信在行業中處於有利地位，可擴充規模並乘著今年全球出行趨勢發展。

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美銀又指，新秀麗現價相當於今年預測市盈率的約13倍，風險回報具有吸引力，考慮到其強勁增長前景，重申「買入」評級。

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責任編輯：鄭昊彤