【李寧2331】花旗：去年純利遜市場預期 李寧股價挫近一成

花旗表示，李寧（02331）去年純利按年升1%至40.64億元人民幣（下同），符合該行預期，但遜於市場預期8%。李寧周五（17日）收報57.7，跌幅9.9%。

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據公司業績，去年營業額增長14%至258.03億元；去年下半年純利則按年跌8%至19億元。該行表示，儘管整個行業面臨營運挑戰，而且去年下半年的利潤增長以半年計算有所減弱，但李寧經營現金流在去年保持穩健為39.14億元，按年下降40%，公司截至2022年底的淨現金為190億元，按年基本持平。該行予李寧目標價90.6元，評級「買入」。

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李寧早前公布截至去年12月底止全年業績，純利40.64億元，按年升1.3%；每股盈利155.38分。派每股末期息46.27分，上年同期派45.97分。

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責任編輯：鄭昊彤