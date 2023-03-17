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【復活節】 恐龍復活？3大日本童話打卡景點首度登陸香港 盲盒玩具品牌都有得買

理財智慧 15:51 2023/03/17

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下個月便是復活節，雖然現代再沒有復活這件事，不過在玩具界卻實現了。置富Malls由3月25日起至6月18日，聯乘台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」，邀得他們的「吃貨恐龍」日本童話系列，首臨置富Malls旗下3大商場跟香港朋友在復活節之前見面。

  • 馬鞍山廣場－桃太郎 航海美食探險記，吃貨恐龍版的「桃太郎」乘座5米高的冒險船「吃貨第一號」到達美食島，與「龍龍武士」、「三小福」等分享豐富的美食收穫 ！
  • +WOO嘉湖－浦島太郎 深海龍宮吃貨派對，「浦島太郎」乘坐「元氣龜龜」來深海探險，大家可坐坐海龍王椅過過癮，「乙姬公主」更一盡地主之誼，以龍宮美食達人身份引領嘗鮮。
  • 置富都會－金太郎 勇闖森林美食團，「金太郎」手執斧頭及美食，站在森林入口等待食物速遞，「石小童」亦在點算滿滿的復活蛋， 準備過個滿足的復活節！「置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅啟航儀式」

置富Malls 請來歌手主持【置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅】啟航儀式，包括ANSONBEAN 陳毅燊，2022年叱咤樂壇生力軍女歌手金獎得主Cloud 雲浩影，於3月26日（星期日）現身紅磡置富都會，為【置富 Malls x 吃貨恐龍 奇幻美食の旅】掀起序幕。ANSONBEAN及Cloud到時會獻唱首本名曲，也會跟粉絲「豆粉」及「迷雲黨」們大玩互動遊戲並送上禮物。

表演嘉賓︰ANSONBEAN陳毅燊、Cloud 雲浩影

表演日期：3月26日下午2時

表演地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

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撰文 : 陳玉蓮

表演 香港經濟日報 馬鞍山廣場 Ma On Shan Plaza 置富都會Fortune Metropolis 港鐵 商場 雲浩影 ANSONBEAN 歌手

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