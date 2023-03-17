【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用

▲ NBA官方App在上周推出更新版本，使其NBA比賽比分可以於動態島中一目了然。

蘋果（Apple）在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max引入「動態島」（Dynamic Island）功能，除了可以展示導航等實時資訊外，還可配合支援動態島與即時動態功能的應用程或（App），展示球賽實時比分。NBA官方App在上周亦推出更新版本，使其NBA比賽比分可以於動態島中一目了然。

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據外媒《macRumors》報道，透過蘋果iOS 16的Live Activities功能，和使用最新版本的NBA App，在NBA比賽期間，iPhone鎖屏上的橫幅會顯示實時比分、單節、剩餘時間和其他相關資訊。

此外，該報又提到，蘋果有可能會在iPhone 15 和 iPhone 15 Plus機型，擴展到動態島的功能。用戶可以長按動態島，以打開包含Live Activities附加資訊的擴展視窗。

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責任編輯：殷凱怡

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