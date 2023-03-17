  • 25°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用

科技 15:21 2023/03/17

分享：

分享：

NBA官方App在上周推出更新版本，使其NBA比賽比分可以於動態島中一目了然。

蘋果（Apple）在iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max引入「動態島」（Dynamic Island）功能，除了可以展示導航等實時資訊外，還可配合支援動態島與即時動態功能的應用程或（App），展示球賽實時比分。NBA官方App在上周亦推出更新版本，使其NBA比賽比分可以於動態島中一目了然。

【趕ChatGPT熱潮】Siri擬改造成蘋果版ChatGPT　前工程師：不可能成功

據外媒《macRumors》報道，透過蘋果iOS 16的Live Activities功能，和使用最新版本的NBA App，在NBA比賽期間，iPhone鎖屏上的橫幅會顯示實時比分、單節、剩餘時間和其他相關資訊。

此外，該報又提到，蘋果有可能會在iPhone 15 和 iPhone 15 Plus機型，擴展到動態島的功能。用戶可以長按動態島，以打開包含Live Activities附加資訊的擴展視窗。

【蘋果動向】蘋果擬兩年內　升級AirPods為聽力健康工具

【Apple Music】蘋果推古典音樂串流App　提供高分辨率無損音頻質量

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】任天堂公開13種常見故障原因　過分充電、不當清潔均上榜
2023/03/16
【機迷熱話】任天堂公開13種常見故障原因　過分充電、不當清潔均上榜
【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請
2023/03/16
【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
2023/03/16
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
【TikTok演算法】TikTok加強推薦準確度　演算法將可重置
今日
【TikTok演算法】TikTok加強推薦準確度　演算法將可重置

你可能感興趣

【機迷熱話】任天堂公開13種常見故障原因　過分充電、不當清潔均上榜
18:36 2023/03/16
【機迷熱話】任天堂公開13種常見故障原因　過分充電、不當清潔均上榜
【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請
20:00 2023/03/16
【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
23:55 2023/03/16
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
手機Apps 移動裝置 科技產品 iPhone 14 Pro 社交平台 iPhone 14 比賽 NBA Apple iOS

下一篇文章

【趕ChatGPT熱潮】Siri擬改造成蘋果版ChatGPT　前工程師：不可能成功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請
【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做
【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款