【單位直擊】有感年青人上車辛苦　業主減完再減　豐寓特色戶468萬沽

葵涌半新盤豐寓有特色戶新近易手，賣家雖然先後累減62萬元，但賬面仍獲利逾130萬元。中原地產許偉業表示，豐寓低層E室，實用面積225平方呎，連93平方呎平台，早前以468萬元，實用呎價約20,800元。

許偉業透露，業主於2021年5月放盤，原叫價530萬元，並不急於放售。及至近期，雖然見市况轉旺，但成交未見活躍，所以主動減價至480萬元放盤，即吸引多名準買家關注，日前有位揾樓多時的「90後」睇中上址，即時大膽還價450萬元洽購，業主有感年青人上車辛苦，所以再減價，單位終以468萬元易手。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

資料顯示，原業主於2017年以336.5萬元向發展商購入單位，持貨約6年，現賬面獲利131.5萬元，物業期內升值近四成。

同場加映 【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機