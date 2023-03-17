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【單位直擊】有感年青人上車辛苦　業主減完再減　豐寓特色戶468萬沽

股樓投資 15:37 2023/03/17

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葵涌半新盤豐寓有特色戶新近易手，賣家雖然先後累減62萬元，但賬面仍獲利逾130萬元。中原地產許偉業表示，豐寓低層E室，實用面積225平方呎，連93平方呎平台，早前以468萬元，實用呎價約20,800元。 

許偉業透露，業主於2021年5月放盤，原叫價530萬元，並不急於放售。及至近期，雖然見市况轉旺，但成交未見活躍，所以主動減價至480萬元放盤，即吸引多名準買家關注，日前有位揾樓多時的「90後」睇中上址，即時大膽還價450萬元洽購，業主有感年青人上車辛苦，所以再減價，單位終以468萬元易手。

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資料顯示，原業主於2017年以336.5萬元向發展商購入單位，持貨約6年，現賬面獲利131.5萬元，物業期內升值近四成。

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撰文 : 黃卓賢

豐寓 葵涌 私人屋苑 二手市場

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