【大行報告｜百度】大摩：料「文心一言」下半年可變現　一文看清市場看法（不斷更新）

▲ 【大行報告｜百度】一文看清市場對「文心一言」看法（不斷更新）

百度 （09988） 「文心一言（Ernie Bot）」發布會，市場對「文心一言」產品給予正面看法，認為市場需求巨大，可提高百度的競爭力，本文將整合大行對其看法。

百度午後升14%，報142.7元。

大摩：料「文心一言」下半年可變現

摩根士丹利表示，市場存巨大需求證明對百度人工智能（AI）能力的信心，「文心一言」首階段可向約千間企業提供服務，而有逾萬間企業登記使用，認為百度可享有中國先行優勢。該行認為，「文心一言」收入可加強雲業務收入，並指部署需時6至12個月，預料今年下半年錄得財政上的利好，予目標價160美元，為「與大市同步」評級。

美銀：下半年毛利或受影響惟不大

美銀表示，「文心一言」提高百度的競爭力，為股價向上的催化劑。同時，又能助百度提升流量，吸引更多廣告機會。不過，下半年或對毛利有所影響，雖然投資至「文心一言」的成本或會提高，但相信研發費用增長有限。另外，該行預計，今年首季收入增4%，次季增13%，重申「買入」評級，目標價為234美元。

高盛：ChatGPT續排除中國之外 「文心一言」擁競爭力



高盛指，「文心一言」進入早前變現階段，受惠搜尋量增長，料2025年廣告收入增33%。而在中文回答方面，「文心一言」表現較新版Bing更為可靠，同時又相信如英文為主要語言的ChatGPT將繼續排除在中國之外，因此，對中文為主的大型語言模型擁特殊競爭力，維持「買入」評級，目標價維持183港元。

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編輯：姚卓然