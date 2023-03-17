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【字節跳動】TikTok行政總裁周受資：出售股權不會為美國用戶提供更多安全保障　短期不會進行IPO

股市 14:55 2023/03/17

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【字節跳動】TikTok行政總裁周受資：出售股權不會為美國用戶提供更多安全保障　短期不會進行IPO

繼美國後，英國都禁止政府官員在其手機安裝TikTok應用程式。TikTok行政總裁周受資接受《華爾街日報》訪問時表示，將TikTok從其中資股東手上剝離，不會較TikTok已經提出的數十億美元計劃，提供更多安全保障。

已經聘請甲骨文負責儲存美國用戶數據

周受資表示，TikTok已經聘請甲骨文公司Oracle（美：ORCL）負責儲存美國TikTok用戶的數據，同時防止對美國用戶在TikTok觀看的影片內容，會受到來自中國的任何干預。

「歡迎任何與TikTok應對安全風險的反饋，但截止目前為止，沒有聽說任何實質上不能通過這個計劃去解決的問題。」

早前有報道指，拜登政府已要求TikTok的中國股東出售持股，否則美國將會對TikTok下禁令。TikTok發言人亦在聲明指，若保護國家安全是目標，出售股權不能解決問題，股權變動不能為數據流動或數接觸施加任何新限制。

字節跳動創辦人持有TikTok約20%股權

現時字節跳動創辦人持有TikTok約20%股權，周受資在訪問中拒絕評論字節跳動創辦人會否考慮出售持股，但承議有股權的投票權較高。TikTok管理層稱，字節跳動60%股權由全球投資者持有，20%股權由員工持有。

周受資排除TikTok在短期內進行IPO的可能性，但他和字節跳動一直在積極考慮TikTok上市問題，惟認為現並非合適時機，也沒有具體計劃。

周受資將於下周在美國眾議院能源及商務委員會作證，預期他將面對有關TikTok與中國關係的相關問題，以及其向年輕人提供有害內容的關注。

相關文章：【字節跳動】美國再度要求TikTok中資股東出售持股　否則將面臨禁令

相關文章：【字節跳動】TikTok據報正討論從字節跳動剝離　有機會分拆出售或獨立IPO上市

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編輯：陳韻妍

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