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加州擬斥資逾2億起千二間細屋 安置4地無家者

環球社會熱點 15:53 2023/03/17

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美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）日前宣布，將為4大地市撥款3,000萬美元（約2.35億港元），興建1,200間小型房屋，協助安置州內大批流浪街頭的無家者。

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紐瑟姆表示，薩克拉門托﹑聖荷西﹑聖地牙哥及洛杉磯將選址興建小型房屋，並需負責往後的維修管理。紐瑟姆將要求國民警衛隊（National guard）協助，參與興建小型房屋。

紐瑟姆辦公室發言人表示，小型房屋約有120平方呎，只需90分鐘便完成興建。房屋將建築在公共用地上，供在道路旁及河邊紮營為生的無家者入住。

民主黨籍的紐瑟姆表示，希望為無家者提供除街頭及惡劣環境外的另一個居住選擇。紐瑟姆指州政府需要集中精力解決臨時營地問題，直言有關地點的居住環境毫無人權。

億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離 【下一頁】

共和黨籍州參議院領袖瓊斯（Brian Jones）批評，計劃無助根治加州無家者泛濫問題，只是另一次小修補。

人口達4,000萬的加州有全美約3分1無家者，2022年數據約17萬人，增長速度遠超其他州。紐瑟姆希望，在2025年時加州無家者人數減少15%。

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責任編輯：吳漢培

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