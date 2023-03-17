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英國擴大資助托兒服務 須課税入息超95萬不合資格

環球社會熱點 15:00 2023/03/17

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英國為鼓勵更多家長重投職場，預算案提出擴大政府資助托兒服務。但英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）發現，原來家長其中一方須課稅入息超過10萬英鎊（約95.4萬港元），就不符合資格。

英國預算案凍結入息稅門檻 料5年庫房增逾1.1萬億收入 【下一頁】

預算案將擴大政府資助托兒服務，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）宣布由2025年9月起，會為所有9個月大至4歲幼童的家庭提供每周30小時的免費托兒服務。

但如果其中一名家長的每年須課税入息超過10萬英鎊，就不符合享受每周30小時免費托兒服務的資格。

IFS報告指，假設一名育有兩名分別1歲及2歲幼兒的家長每周需支付40小時托兒費，其稅前入息超過10萬英鎊而不符合資格申請資助，其可支配收入或減少1.45萬英鎊（約13.8萬港元）。

侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版） 【下一頁】

因此年收入13萬英鎊的家長，實際可支配收入反而會低於年收入為99,900英鎊、但獲托兒資助的家長。

坊間批評侯俊偉未有考慮通脹問題，敦促其考慮薪金升幅來調整入息門檻，讓更多家長符合資助托兒服務的申請資格。

侯俊偉曾表示延長30小時免費托兒服務，將有助家長重返工作崗位。但對於收入高於10萬英鎊的家長而言，增加工作時數卻變相喪失托兒資助，或難推動他們工作更長時間。

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責任編輯：鄭錦玲

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