投資客蝕沽大埔天鑽　回流港人以788萬承接

二手市場再錄港人回流置業成交。美聯物業彭曉君表示，大埔天鑽16座低層E室，實用面積629平方呎，三房間隔，早前獲外國回流香港居住的首置客以788萬元承接，實用呎價約12,528元。

彭曉君表示，原業主為投資客，現放售單位套現，起初開價808萬元，已屬蝕讓價，經雙方議價後，單位終以788萬元成交。

資料顯示，原業主於2019年2月以約821萬元購入物業，持貨4年，現帳面虧蝕33萬元，期內物業貶值約4%。

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