投資客蝕沽大埔天鑽　回流港人以788萬承接

下一篇文章
【券商點睇】AI發展支持數據中心需求 萬國數據優化客戶結構
二手市場再錄港人回流置業成交。美聯物業彭曉君表示，大埔天鑽16座低層E室，實用面積629平方呎，三房間隔，早前獲外國回流香港居住的首置客以788萬元承接，實用呎價約12,528元。
彭曉君表示，原業主為投資客，現放售單位套現，起初開價808萬元，已屬蝕讓價，經雙方議價後，單位終以788萬元成交。
資料顯示，原業主於2019年2月以約821萬元購入物業，持貨4年，現帳面虧蝕33萬元，期內物業貶值約4%。
延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場 長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁】
同場加映 【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭
同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢