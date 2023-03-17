高盛上調美國衰退預期至35% 短期經濟不確定性加劇

高盛（Goldman Sachs）周四（16日）上調美國未來陷入衰退的可能性至35%，直指最近的銀行危機令人憂慮，認為短期經濟不確定性加劇。

高盛下調美國今年經濟增長預測至1.2% 憂收緊貸款 【下一頁】

高盛經濟學家Jan Hatzius表示，美國未來12個月內陷入衰退的可能性由25%升至35%。他明言，最近小型銀行壓力加劇後產生經濟影響未明朗，增加美國經濟短期內的不確定性。

Hatzius指即使銀行危機令人憂慮，但相信聯邦儲備局不會隨之減息。所以，在借貸標準收緊及消費者信心受影響下，美國可能陷入衰退。

Hatzius表示，當市場預期有更大機率陷入衰退，相應估計聯邦公開市場委員會（FOMC）更有機會降低美國聯邦資金利率（Federal Funds Rate），來刺激經濟。

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部分市場人士更預期，FOMC未來會因通脹下跌再次降低聯邦資金利率，惟Hatzius對此抱有懷疑。

高盛日前亦下調今年美國經濟增長預測至1.2%，下調幅度達0.3個百分點。 高盛預計小型銀行為保持流動性以應付存戶提款需求，或大幅收緊貸款。

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責任編輯：吳漢培