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【分拆滙豐】Ken Sir：兩項提案獲滙豐確認可在AGM表決　擬再提案罷免董事局

股市 13:32 2023/03/17

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【分拆滙豐】Ken Sir：兩項提案獲滙豐確認可在AGM表決　擬再提案罷免董事局

HSBC滙豐 （00005） 將於5月5日舉行股東周年大會（AGM）。維權投資者「Ken Sir」呂宇健早前發信予滙豐董事會，要求提出動議分拆亞洲業務、實施穩定股息政策等，在周年大會上表決。呂宇健今在Facebook專頁發文，稱獲滙豐通知，確認其提出的兩項動議能正式成為滙豐即將舉行的AGM的議案。

呂宇健兩條議案分別為：

（一）要求滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高滙豐的價值之計劃和策略。

（二）要求滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

Ken Sir：董事局沒做好守護滙豐的工作

呂宇健又批評滙豐日前以1英鎊收購矽谷銀行英國分行的決定，且決定前只用了5小時做盡職審查，而滙豐自公布收購至昨日，4天累跌4.3%，認為董事局沒做好「守護滙豐」的工作，決定考慮再提出議案「罷免滙控董事局」，並且重選集團董事局成員。

不過，貼文未說明該兩項議案是將經由普通決議案，或接受滙豐要求以特別決議案提出。

相關文章：

【SIVB】「Ken Sir」呂宇健斥滙豐收購SVB荒謬　令股東承擔不利影響

【分拆滙豐】Ken Sir召集百名滙豐小股東AGM提請表決分拆、尋20大股東支持　平保背後有無份？

編輯：胡學能

港股 滙豐控股（00005）
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