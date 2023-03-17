▲ 【分拆滙豐】滙豐：董事會不認同Ken Sir的兩項建議能為公司和股東帶來最佳利益 Ken Sir：兩項提案獲確認可在AGM表決（第二版）

HSBC滙豐 （00005） 將於5月5日舉行股東周年大會（AGM）。維權投資者「Ken Sir」呂宇健早前發信予滙豐董事會，要求提出動議分拆亞洲業務、實施穩定股息政策等，在周年大會上表決。呂宇健今在Facebook專頁發文，稱獲滙豐通知，確認其提出的兩項動議能正式成為滙豐即將舉行的AGM的議案。

滙豐發言人表示，集團將於3月24日刊登股東大會通告，屆時會正式回應該兩項由股東提出的決議案，但鑑於事件已公開，滙豐董事會謹此分享其立場及意見。

滙豐：股息已取得長足進展 建議股東投反對票

「董事會不認同有關建議能為公司和股東帶來最佳利益，建議全體股東投票反對該兩項決議案。我們一直深信，目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式。」

滙豐發言人指，集團剛於上月公布的2022年業績足以證明，滙豐能夠為股東帶來優秀和可持續的回報，而股息方面亦已取得長足進展。

呂宇健兩條議案分別為 ：

（一）要求滙豐制定、實施和每季度報告旨在通過包括但不限於分拆、戰略重組、結構重整其亞洲業務等方式以提高滙豐的價值之計劃和策略。

（二）要求滙豐制定並實施長期和穩定的股息政策，並在滙豐有足夠可分配利潤的前提下，向股東派發2019冠狀病毒疫情前同等水平的股息，即（按季度支付）不低於每年每股0.51美元的股息。

呂宇健向本報表示，為免議案在程序上被「拖死」，因此他們應滙豐要求，以特別決議案方式提出兩項議案，目的是希望能將決定權交回股東，透過集體投票做選擇，亦希望最終滙豐可以按表決結果作出相應執行。

Ken Sir：董事局沒做好守護滙豐的工作

呂宇健又批評滙豐日前以1英鎊收購矽谷銀行英國分行的決定，且決定前只用了5小時做盡職審查，而滙豐自公布收購至昨日，4天累跌4.3%，認為董事局沒做好「守護滙豐」的工作，決定考慮再提出議案「罷免滙控董事局」，並且重選集團董事局成員。

（第二版加入滙豐回應）

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編輯：胡學能