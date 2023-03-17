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【趕ChatGPT熱潮】Siri擬改造成蘋果版ChatGPT　前工程師：不可能成功

科技 13:46 2023/03/17

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人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT爆紅，ChatGPT良好的文字整理和順暢的對答，讓不少科企巨頭都壓力。有傳蘋果（Apple）有意將其語音助手Siri，改造成如ChatGPT般強大的AI助手，惟有前蘋果工程師直言不可能。

【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做

綜合外媒報道，於2014年負責改進Siri，並於2016年離開蘋果的前蘋果工程師John Burkey透露，Siri的資料庫像「一個大雪球」。盡管Siri能夠回答「天氣怎麼樣？」和「你能播放這首歌嗎？」等簡單問題，Siri也需要透過從資料庫中提取大量庫存的單詞，如餐廳位置和音樂家姓名等資料，才能進行下一步動作。

他續指，由於Siri過時且錯綜複雜的程式，及只能理解數量有限的請求。若需要對資料庫進行全面檢修，單是新增新詞組，便可能需要長達六週的時間。要整合更多類似ChatGPT的高階功能，如搜尋，更可能需要大約一年時間。即使更新Siri的基本功能也可能需要幾周時間。因此認為，Siri難以發展成OpenAI的ChatGPT般強大。

事實上，最近加大向OpenAI投資的微軟（Microsoft）行政總裁Satya Nadella早前曾向 《金融時報》表示，像Siri和亞馬遜（Amazon）的Alexa這樣的語音助手「非常愚蠢」。Siri的聯合創辦人Adam Cheyer亦曾表示同意相關觀點，基於ChatGPT能夠完成撰寫論文和開發代碼之等事項，這會使現有的語音助手看起來很愚蠢，「以前的能力太笨拙」。

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責任編輯：殷凱怡

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