阿魯巴島推最易做筍工 只需做1件事就可免費度假7日

荷蘭海外屬地阿魯巴島（Aruba）位於加勒比地區，四季氣候晴朗，近日刊登廣告推出一份全世界最容易做的筍工。原來當地正聘請天氣預報員，申請者幾乎只需覆述以往的天氣報告，就可免費享受7日6夜的完美度假。

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阿魯巴旅發局指，阿魯巴島為整個加勒比地區最多晴天的島嶼，因此除了偶爾會出現蓬鬆雲團，幾乎每日的氣象都如出一轍。因此求職者無需有氣象學知識也可申請。

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旅發局指阿魯巴島希望通過招聘活動，物色一位完美的天氣預報員，協助展示該島美妙的天氣。

入選者將成為阿魯巴島天氣預報員一周，可入住當地最新酒店Hilton Aruba Resort大使套房酒店。

酒店位於鷹海灘（Eagle Beach）對面，該海灘曾獲旅遊網站評為加勒比海最佳海灘及全球第二佳海灘。

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天氣預報員工作期間需負責管理該島的天氣報告，可帶一人同行入住大使套房酒店。

有興趣人士可由即日起至本月31日期間，於阿魯巴官方網站申請該職位。申請人需提交一份最佳30秒阿魯巴天氣報告影片，以供選拔。

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責任編輯：鄭錦玲