▲ 【業績│內需】中國利郎去年少賺4% 末期息連特別息派32港仙 現價股息率8厘

中國利郎 （01234） 去年純利按年減少4.3%至4.48億元（人民幣，下同），經營利潤亦減2.6%至5.19億元。盈利下跌，但利郎維持派發特別股息，每股末期息減少18%至9港仙，同時派特別末期股息5港仙，全年派息32港仙，按年減少5.9%；現價股息率約8厘。

利郎去年毛利率增加4.1個百分點至46%，經營利潤率增1個百分點至16.8%。平均存貨週轉天數按年增加50天，至195天，惟較去年6月底止縮減22天。

利郎2023年目標零售額增長至少一成

截至去年底，利郎共有2,644家店舖，較2021年底減少89家。集團進一步優化全國銷售網絡，促成約50家門店搬遷往一、二線市場優越位置，以提升店效及店舖空間的利用。

主席王冬星表示，未來一年目標店舖淨增長約100家，並計劃持續於各省會及地級市優質的購物商場增加店舖，同時將增加在奧特萊斯商場開店，以作為清理庫存的常設渠道，2023年目標總零售金額定為增長一成以上。

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編輯：陳韻妍