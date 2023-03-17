【業績│內房股】龍湖去年純利增2%、末期息大減35%至0.8人幣　擁逾700億現金、今年無境外債到期（第二版）

▲ 【業績│內房股】龍湖去年純利增2%、末期息大減35%至0.8人幣 負債比率58.1%擁逾700億現金

龍湖集團 （00960） 去年純利增長2.1%至243.6億元（人民幣，下同），剔除公平值變等動等因素的核心溢利則升0.5%至225.4億元。龍湖末期息大減35%至0.8元，全年派息1.13元。以中午收報22.25元計，現價股息率約5.1厘。

龍湖計劃2023年竣工的物業總面積1,900萬平方米左右，其中大部分將集中於下半年，強調項目工程進度和銷售進度正常。商業方面，約10座商場將於今年在北京、杭州、蘇州等城市開業。

平均借貸成本為年利率4.1%

截至去年底，龍湖淨負債率（負債淨額除以權益總額）為58.1%，在手現金為726.2億元。綜合借貸總額為2,080.1億元，平均借貸成本為年利率4.10%；平均貸款年限為6.67年。

首席財務官趙軼指，今年龍湖的債務將維持在2080億元，但會進行結構優化，包括加大國內的銀行融資、加大經營性開發貸，以及適度減少境外融資。今年龍湖已沒有境外債務到期，另外，境外債佔比已進一步降低5個點至23%，其中有98%的外債已做滙率掉期。

他續指，由於國內外的直接融資及債券市場仍未完全恢復，民企的收益率還是偏高，故集團將保持觀望態度，但相信未來會回復到正常的狀態，而且，集團亦已在資金規劃上作了多重準備。

龍湖去年合同銷售額大減30%至2015.9億元，對應銷售總建築面積減少23.7%至1304.7萬平方米。集團毛利率為21.2%。核心稅後利潤率為12.3%，核心權益後利潤率為9.0%。

開發業務結算毛利率17.9%

集團去年營業額增12.2%至2505.7億元。其中開發業務營業額增長11%至2270.2億元，結算毛利率17.9%，每米營業額約14632元。運營業務不含稅租金收入增長14.1%至118.8億元，商場、租賃住房、其他收入的佔比分別為78.1%、20.2%和1.7%。運營毛利率為75.6%，較上年增長0.9個百分點。

龍湖商業已在全國32座城市累計獲取139個項目，截至去年底，土地儲備合計5,795萬平方米，權益面積為3,975萬平方米。土地儲備的平均成本為每平方米5,221元，為當期簽約單價的33.8%。今年來，龍湖新增收購土地儲備總建築面積為12萬平方米，權益面積為7萬平方米。

拿地要確保周轉率及利潤率

龍湖指，集團將繼續量入為出，亦通過外部合作及二級市場收購等方式，控制拿地成本、提高資金使用效率。高級副總裁張旭忠指，龍湖拿地仍然聚焦20個主力城市以及14個機會城市佈局，並要同時確保周轉率及利潤率，維持新拿地的毛利率達20%以上，以及股東利潤率達12%以上。目前公司由拿地到開盤的時間為4.7個月。

在長租公寓方面，首席執行官陳序平表示，雖然龍湖較早進入市場，但現時會更審慎，因為中國有很多城市不缺租房，僅在一些核心城市及地段缺乏。同時，觀察到部份城市或項目出現需求錯配，集團不會盲目參與有錯配的市場，會堅持合理的增長，包括將出租率提高，去年受疫情影響，整體出租率為88%，料未來一至兩個月內將回到正常的水平。

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編輯：陳韻妍