【券商點睇】AI發展支持數據中心需求 萬國數據優化客戶結構

招銀國際發表報告指，萬國數據（09698）去年第四季業績符合預期，收入24.04億元（人民幣，下同），按年增9.9%），調整後的EBITDA為10.71億元，按年增長4.3%，調整後的EBITDA率為44.6％，下降2.4個百分點。由於先前某一收購的購買價格調整而獲得2.05億元收益，令淨虧損收窄至1.94億元。

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該行表示，公司管理層指引2023年收入範圍為99.4億至103.2億元，指引範圍中值符合預期，意味按年增幅為8.7%。公司將專注於現有訂單的交付，新訂單預計將與去年持平。管理層指引2023年調整後的EBITDA率為44.6％，按年下降1個百分點）。

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隨着海外容量的逐步擴大。管理層預計，今年的利潤率將是最低點，並於明年逐漸改善。從當前項目的交付進度來看，今年新增容量中超過50%來自海外市場。該行對其客戶和地域結構的多樣化持正面態度。考慮到，數字經濟的建設和人工智能的發展，中國數據中心的長期需求保持正面，維持「買入」評級，目標價20.54港元。

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責任編輯：林衛