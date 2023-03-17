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【行業點睇】針對近期車企打價格戰 官媒：防用力過猛

股樓投資 12:38 2023/03/17

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國內車企大打價格戰，似乎已引起官方注意。內地《經濟日報》的文章以「車市價格戰謹防用力過猛」為題，評論車市價格戰的始末。文章稱此輪燃油車價格戰爆發的原因不外乎三點，「一是車市開局遇冷。今年前兩個月，全國汽車市場銷量比去年同期下降15.2%。燃油車下滑幅度尤甚。二是『國六B』排放標準切換壓力。三是新能源汽車擠壓燃油車生存空間。」

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同時，此次燃油車價格戰由於地方政府的因素，又呈現博弈的複雜性。文章指出，作為僅次於房地產的大宗商品，汽車不但單品價值高，而且能夠帶動相關產業發展，增加地方GDP和稅收，吸納大量就業，因此一些地方政府對本地整車企業「寵愛有」，導致了一個潛在風險，就是不少地方不自覺地被車企捆綁，甚至深度介入汽車企業經營。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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文章明言，此輪燃油車價格戰中，彌漫著過度炒作之風。雖然價格戰在一定程度上利好消費者，但要警惕的是，價格戰是一把雙刃劍，在砍向對方的同時，也在傷害自己。如果價格戰用力過猛，不僅會對品牌造成傷害，還會影響到利潤積累。一個企業沒有一定的利潤，就很難有足夠資金投入新產品開發。

久而久之，行業創新力就會不足。同時，一輛汽車的制造涉及上萬個零部件，背後是龐大的汽車產業鏈。如果整車廠沒有合理的利潤，必然會對上下游產生擠壓，產業生態難言健康，更談不上高質量發展。

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責任編輯：林衛

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