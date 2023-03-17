【券商點睇】代理人隊伍續優化 平保目標看升逾一成

興證國際指出，中國平安（02318）去年實現營運利潤1,483.65億元（人民幣，下同），按年增長0.3%，表現穩健；營運ROE為17.9%，維持公司「買入」評級，上調目標價至60.78港元，目標價對應2023至2025年壽險健康險每股內含價值分別為1.01倍、0.92倍及0.84倍，建議投資者關注。

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該行提及，平保代理人隊伍結構優化，去年公司月均代理人數量48.1萬人，按年下降39.6%；代理人活動率50.8%，上升3.8個百分點。截至去年底，公司新增人力中「優+」佔比提升14.1個百分點。同時，隊伍產能提升，代理人人均新業務價值按年提升22.1%。

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另一方面，財險保費提升，綜合成本率提升。去年公司財險原保費按年升10.4%至2,980.38億元；其中車險、非車險、意健險保費分別按年升6.6%、24.7%及4.7%。而去年公司的車險業務綜合成本率為95.8%，按年優化3.1個百分點。但是，公司的財險綜合成本率按年升2.3個百分點至100.3%。

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責任編輯：林衛