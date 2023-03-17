  • 23°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】代理人隊伍續優化 平保目標看升逾一成

股樓投資 12:35 2023/03/17

分享：

分享：

興證國際指出，中國平安（02318）去年實現營運利潤1,483.65億元（人民幣，下同），按年增長0.3%，表現穩健；營運ROE為17.9%，維持公司「買入」評級，上調目標價至60.78港元，目標價對應2023至2025年壽險健康險每股內含價值分別為1.01倍、0.92倍及0.84倍，建議投資者關注。

【同場加映】溫股知新：市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

該行提及，平保代理人隊伍結構優化，去年公司月均代理人數量48.1萬人，按年下降39.6%；代理人活動率50.8%，上升3.8個百分點。截至去年底，公司新增人力中「優+」佔比提升14.1個百分點。同時，隊伍產能提升，代理人人均新業務價值按年提升22.1%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，財險保費提升，綜合成本率提升。去年公司財險原保費按年升10.4%至2,980.38億元；其中車險、非車險、意健險保費分別按年升6.6%、24.7%及4.7%。而去年公司的車險業務綜合成本率為95.8%，按年優化3.1個百分點。但是，公司的財險綜合成本率按年升2.3個百分點至100.3%。

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 內含價值 中國平安（02318） 港股 中國

上一篇文章

【行業點睇】針對近期車企打價格戰 官媒：防用力過猛

下一篇文章

AXA研究：僅20%香港受訪者認為自己「心靈豐盛」 低於平均水平24% 全球邊個國家心靈最豐盛?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價
【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價
屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款