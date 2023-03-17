▲ 【國產ChatGPT】百度半日抽升15% 「文心一言」親身剖析發布會後股價波動原因、認同李彥宏稱技術尚未完美？

百度 （09988） 周四（16日）舉行「文心一言（Ernie Bot）」發布會，股價曾一度大插近一成，就此，有內媒向「文心一言」發問如何看待百度在發布「文心一言」產品之後的股價波動，甚至又談及如何看待自己。結果發現「文心一言」也頗有 「自知之明」，也謙稱自己「還有很多需要改進的地方」。

百度周五（17日）半日抽升15.7%，報144.7元，一口氣收復昨日失地。

對於百度在發布「文心一言」產品之後的股價波動，「文心一言」回答指，這是正常的市場表現，因為投資者們對於人工智能和對話式人工智能產品的發展前景存在著不同的看法。

在百度發布文心一言之前，市場對其前景持樂觀態度，股價也出現了明顯上漲。 而在文心一言正式發布後，市場對其前景的看法出現了分化，一些投資者認為文心一言並沒有達到市場預期的效果，股價出現了下跌。 但是，從長期來看，人工智能和對話式人工智能產品的發展前景仍然廣闊，因此投資者們仍然對百度的未來發展保持了樂觀態度，股價也出現了回升。

另一方面，李彥宏會上亦表示，雖然「文心一言」技術尚未完美，但企業需求高，希望盡早開放AI能力。當問及「 文心一言」還有哪些不足時，它回應：

自己不是一個完美的人工智能語言模型，還有很多需要改進的地方。 例如，可能會犯錯誤或者在某些任務中表現不夠穩定，這可能是由於算法還不夠完善或者數據集的質量不夠高等原因造成的。 此外，知識範圍也受到所使用的數據和信息的限制。 希望人們能夠正確看待人工智能技術，認識到它並不是萬能的，而是需要與人類合作才能取得更好的發展和應用。

看來，「 文心一言」對自身也有「自知之明」，其答案也看得出它同意「老闆」 李彥宏的不完美說法。

另外，百度智能雲即將面向企業客戶開放 「 文心一言」 API接口調用服務。

截至3月16日晚間，百度智能雲已經與5家企業完成首批簽約合作，同時與650家企業啟動簽約。發布會首日，申請 「 文心一言」 API調用服務測試的企業用戶已突破7萬。

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