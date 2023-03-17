英國亨氏茄汁一年加價6成 某連鎖超市售價「貴到離譜」

亨氏（Heinz）番茄汁是不少人日常生活必備的調味料，但過去一年成為英國通脹指標，大幅加價6成。英媒指亨氏茄汁於其中一間英國連鎖超市Tesco的售價，更被網民批評貴到離譜。

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英國消費品行業網站The Grocer的數據顯示，每樽910克亨氏茄汁的售價由2.49英鎊（約23.7港元），大幅加價6成至3.99英鎊（約38港元）。

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相較於去年11月，當時Asda和Sainsbury's的同款亨氏茄汁售價為3.5英鎊（約33.4港元），短短數月已加價14%。

但有英國網民近日於網上分享，指亨氏茄汁於Tesco的售價竟達到4.4英鎊（約42港元），對此表示震驚。

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另一名網民透露多款調味料都已加價，例如肉汁粉Bisto Best由2英鎊（約19港元）加價1倍至4英鎊（約38港元），茄汁也加價至4英鎊。就連以往12罐只售5英鎊（約47.6港元）的貓糧，現在6罐也要價4.9英鎊（約46.7港元）。

有網民也笑言茄汁價格如毒品昂貴，指如果有人買得起茄汁的話，一定很有錢。

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責任編輯：鄭錦玲