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【TikTok演算法】TikTok加強推薦準確度　演算法將可重置

科技 12:15 2023/03/17

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TikTok透過演算法推測用戶喜好，再加以推送相關的影片，使不少用戶從此「機不離手」一直看。TikTok早前表示，正測試新功能，讓用戶重置「為你推薦」頁面。

【TikTok危機】美國政府再出招威脅TikTok　要求母企字節跳動出售TikTok

據外媒《The Verge》報道，早在上月TikTok便透露，正在測試一項可以讓用戶提供重置「為你推薦」建議內容的新功能。並在用此相關操作的「重新整理按鈕」放置在「設定和私隱」的「內容」選項中，料將在未來幾周內向全球使用者推出。

 

據了解，若用家啟用該按鈕，「為你推薦」頁面會重新整理至「像剛註冊的帳戶」，而TikTok的演算法將根據用戶在應用程式上的新互動提供內容，讓用戶可以擺脫不再覺得相關的影片推薦。

 

TikTok表示，如果用戶對該應用程式出現的影片類型失去興趣，或者他們覺得自己對同樣的影片看得太多了，他們可能想重置他們的推薦頁面。 重新整理設定可以幫助加快該過程，或讓用戶以更直接的方式改變他們看到的內容。

【網絡保安】TikTok推「三葉草計劃」　承諾保障歐洲用戶數據安全

【TikTok新功能】TikTok增付費影片功能Series　時長達20分鐘

責任編輯：殷凱怡

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