▲ 【SVB】嘉信理財優質貨幣市場基金3日錄得88億美元淨流出 客戶轉投國債基金懷抱

美國銀行危機下，嘉信理財Charles Schwab（美：SCHW）旗下優質貨幣市場基金，於過去3日錄得88億美元淨流出，為至少6個月以來最大的贖回金額，主要由於客戶在金融市場不穩定下，轉投政府資產懷抱，期內嘉信理財旗下政府及財政部國債基金，錄得約140億美元資金流入。

嘉信理財發言人表示，嘉信理財專注於安全性的客戶，將資金由優質貨幣市場基金，轉投政府貨幣市場基金，雖然金額龐大，但並非集團獨有情況，而是行業趨勢。

嘉信理財股價周一曾跌至45美元的兩年多低位，截至上周三以來累跌約24%。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：【SVB】美國銀行界一周內向聯儲局尋求逾1600億美元緊急貸款 令量化緊縮QT政策名存實亡

相關文章：【SVB】美國地區銀行流動性問題持續 加州銀行PacWest據報正進行增加流動性談判

編輯：陳韻妍