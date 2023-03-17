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普京嘲諷制裁反噬西方 命令俄富豪愛國為先

環球社會熱點 12:00 2023/03/17

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前諷刺，英國早前有高官因鮮貨短缺建議民眾改食蕪菁，直言西方對俄羅斯的制裁無用。惟他亦同意俄國經濟有風險，呼籲寡頭富豪以愛國為先。

【俄烏戰爭】美公布無人機墜落影片 證與俄戰機相撞（第二版） 【下一頁】

普京周四（16日）與俄國商界領袖講話時表示，西方分析認為俄國會因制裁而出現貨物短缺及服務崩潰，但「生命另有想法」。他反諷西方結果自己面臨生菜及蕃茄短缺，導致官員需要建議民眾食蕪菁。

言論明顯針對英國環境、食物及鄉郊事務大臣高翠玲（Therese Coffey）上月，就鮮貨短缺建議民眾改為多食蕪菁的發言。

普京雖讚揚俄國經濟堅強，但呼籲在場富豪不要只以獲利為先，應該先考慮支持俄羅斯社會，要求眾人以國家為先。

無人機黑海疑遭俄戰機撞擊墜毀 美召俄大使抗議 【下一頁】

普京指一名真正俄羅斯企業家要了解國家及社會的利益，並作出相應商業行動。他指真正俄羅斯企業家不會把資產收藏在離岸地區，亦不會讓自己依賴外國政府。

同時，普京高度讚揚照顧員工的俄羅斯企業家，表揚他們不會把目光放在榨取利益上，而是集中提供公共商品。在場一眾富豪聽完普京發言，全體起立鼓掌。

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責任編輯：吳漢培

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