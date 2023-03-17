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【專利權訴訟】英高等法院裁定 聯想須向美企支付11億專利費

股市 12:14 2023/03/17

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【專利權訴訟】英高等法院裁定 聯想須向美企支付11億專利費

外電報道，英國倫敦高等法院周四（16日）裁定，聯想 （00992） 須向美國科技公司InterDigital支付1.387億美元（約10.8億港元），作爲使用其電信專利權的代價。

InterDigital在2019年發起訴訟，指聯想生產的3G、4G及5G手機使用其專利。雙方在4年内進行5宗不同的相關庭審，其爭論點在於公平、合理和非歧視 （FRAND） 條款的適用性。

InterDigital表示會上訴

法官周四發表書面裁決，指聯想要支付專利授權費，作為其於2007年至2023年期間移動設備銷售的專利授權，不過，裁定的專利費遠低於InterDigital要求的3.37億美元。

InterDigital表示會提出上訴，因為部分裁決未有準確反映專利計劃的效益。

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記者：伍鍵文

港股 聯想集團（00992） 港元 專利 英國 倫敦 美國 4G 5G 美元
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