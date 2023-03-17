▲ 【瑞信危機】瑞銀及瑞信據報反對合併 兩者均各有考慮

彭博引述消息人士報道，儘管瑞士政府計劃促成瑞銀UBS及瑞信Credit Suisse兩家金融機構合併，但瑞銀及瑞信均表明反對。消息稱，瑞銀傾向專注於其以財富為中心的策略，並不願承擔瑞信的風險，而瑞信在向瑞士央行借入500億瑞郎流動性後，希望透過重組來扭轉困局。

報道指，將瑞銀及瑞信合併存在重大障礙，而且業務重疊，故瑞銀及瑞信均將合併視為最後的潛在手段。

瑞士政府擔心合併會造成失業問題

目前政府及借貸方均在審視一系列情景，除提供流動性支援外，還需要採取哪些額外行動。

報道稱，瑞士政府擔心瑞銀及瑞信合併會造成失業問題，而且部分財富管理客戶基於帳戶重疊，亦可能反對合併。

摩根大通估計，瑞銀收購瑞信，是瑞士政府近日討論的其中一個方案。Keefe， Bruyette & Wood分析師認為，瑞信向央行借入貸款贏得了時間，但相信瑞信最終將難逃被拆骨命運。

瑞銀及瑞信均拒絕評論。

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編輯：陳韻妍