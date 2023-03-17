【瑞信危機】瑞信歐股跌8%、美股盤前跌7%　瑞信與瑞銀據報齊反對「逼婚」

▲ 【瑞信危機】瑞銀及瑞信據報反對合併 兩者均各有考慮

外資銀行信心危機仍未完全解除，瑞信（Credit Suisse，美：CS）周五盤前股價曾再跌穿2美元，最新跌7%，暫報2.01美元，瑞信本土上市歐股（CSGN）更跌8%。彭博社引述消息指，瑞士政府當局曾考慮促成瑞信和瑞銀（UBS）合併，但兩家銀行齊表明反對「逼婚」。

消息稱，瑞銀傾向專注於其以財富為中心的策略，並不願承擔瑞信的風險，而瑞信從瑞士央行借入500億瑞郎流動資金後，希望透過重組來扭轉困局。

報道續指，瑞銀及瑞信合併存在重大障礙，而且兩家瑞士銀行業務重疊，故瑞銀及瑞信均將合併視為最後的潛在手段。

瑞士政府擔心合併會造成失業問題

目前瑞士政府及借貸方均在審視一系列情景，除提供流動性支援外，還需要採取哪些額外行動。

報道稱，瑞士政府擔心瑞銀及瑞信合併會造成失業問題，而且部分財富管理客戶基於帳戶重疊，亦可能反對合併。

摩根大通估計，瑞銀收購瑞信，是瑞士政府近日討論的其中一個方案。Keefe， Bruyette & Wood分析師認為，瑞信向央行借入貸款贏得了時間，但相信瑞信最終將難逃被拆骨命運。

瑞銀及瑞信均拒絕評論。

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編輯：陳韻妍