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【電視廣播TVB】「大台小股東大聯盟」要求撤換黎瑞剛、許濤、樂易玲　TVB批人身攻勢兼抹黑商譽（第二版）

股市 18:47 2023/03/17

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【電視廣播TVB】「大台小股東大聯盟」發長達12項TVB改革方案　建議撤換許濤等6名董事、應參考Netflix加大original劇集

部分TVB電視廣播 （00511） 中小股東聯成的「大台小股東大聯盟」，周五（17日）於社交媒體發布12項改革方案，並擬召開TVB股東特別大會（EGM），要求投票撤換包括許濤、黎瑞剛、盛智文等6名董事。聯盟其他主要建議包括：TVB應參考Netflix加大原創（original）劇集做法，改善劇集質素；分拆士多及OTT業務上市；解除助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲TVB職務，由獨立全職人士負責。

TVB：對一切不法行為及不實的指控保留法律追究權利

TVB聲明指，集團一直非常重視股東的意見和支持，但對於別有用心的人士，在沒有接觸任何公司管理層的情況下，多次發布有誤導性的信息抹黑公司商譽，甚至對集團管理層進行人身攻擊，集團絕不縱容和容忍，將對一切不法行為及不實的指控保留法律追究權利。

TVB周五微升0.1%，報7.03元。

聯盟：TVB核心問題是管理層

小股東聯盟斥責，TVB自2015年由黎瑞剛入主後，業績一直持續惡化，業績由每年盈利逾10億元，變成每年虧損2億至6.5億元，最新更預警去年虧損達7.9億至8.3億元的紀錄新高。

聯盟認為，TVB最核心問題是管理層的問題，建議先從董事局著手並罷免現時董事局內8名董事中的6名董事，包括許濤、黎瑞剛、徐敬、方和、盧永仁及盛智文。聯盟又指已物色6名人選，將會在股東特別大會推薦予各股東選擇，而為保護個人私隱，在正式召開EGM時才公佈提名股東身份。方案沒有透露人名，只簡述其背景。

除建議撤換6名董事以外，聯盟同時建議更換部份及增加TVB管理人員，並會向新董事局推薦一些專業人士及團隊，而且現時已落實約10多名人士，其中包括前TVB的資深企業管理人士，熟悉TVB運作人士。這些專業人士及團隊皆對成功改革TVB非常有信心，預計可在2至3年間便可令TVB管理及業績重回正軌，讓公司扭虧為盈。

應參考Netflix劇集做法  促分拆士多及OTT業務上市

此外，聯盟又指，TVB劇集題材了無新意，首要解決就是編劇方面的問題，建議TVB應參考Netflix的做法，加大原創劇集投資，除增加內部編劇團隊的資源投放，更可向外求賢如購入及改編網絡小說版權，更可跟其他擁有版權的製作公司合作，共同開發新的IP等。

聯盟第2個改革計劃主要針對電商「士多」業務，聯盟建議士多在美加等地成立網站來為當地華人提供網購服務，而TVB應盡早把士多及鄰住買分拆上市，讓TVB可套現投資。另一方面，TVB可考慮將OTT業務上市。

第3個計劃是針對TVB經理人部門及聲夢娛樂的改革計劃。聯盟指，TVB與邵氏兄弟業務重疊，TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲職務更有利益沖突之嫌，因此建議解除樂易玲於TVB職務，由獨立全職人士負責，並目標是將聲夢娛樂全面獨立，不再成為TVB的附屬公司，回復以往公平競爭的環境。

該大聯盟表示，在過去10多年間關注TVB各種問題及向管理層表達意見，又希望藉此改革方案引發各股東認真了解究竟現任TVB的管理層是否出現嚴重的問題，以至影響其投資及TVB 4000多名員工的生計。大聯盟提到，若不盡快作出相應的調整及改革，未來香港真的有可能再失去另一間重要的電視台。

（第二版加入TVB回應）

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編輯：姚卓然

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