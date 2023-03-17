【電視廣播TVB】「大台小股東大聯盟」發布長達12項TVB改革方案　建議撤換許濤等6名董事、應參考Netflix加大original劇集

▲ 【電視廣播TVB】「大台小股東大聯盟」發長達12項TVB改革方案 建議撤換許濤等6名董事、應參考Netflix加大original劇集

「大台小股東大聯盟」於社交媒體發布12項、3大方向的電視廣播TVB （00511） 改革方案，並將召開股東特別大會投票撤換包括許濤、黎瑞剛、盛智文等6名董事，又建議TVB應參考Netflix加大original劇集做法，改善劇集質素，並促分拆士多及OTT業務上市，以及解除助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲於TVB職務，由獨立全職人士負責。

股價方面，TVB現反彈6.1%，報7.45元。

大聯盟斥責，TVB自2015年由黎瑞剛入主後，業績一直持續惡化，更由每年盈利10多億元變成年蝕2至6.47億元，而2022年更虧損竟創歷史新高7.9至8.3億元。當中，大聯盟認為最核心的問題就是管理層的問題，建議先從董事局著手並罷免現時董事局內8名董事中的6名董事（包括許濤，黎瑞剛，徐敬，方和，盧永仁及盛智文），同時，又已物色6名人選，將會在股東特別大會推薦予各股東選擇，而為保護個人私隱，大聯盟將會在正式召開股東特別大會時才向外公佈這些人士的身份。方案沒有透露人名，只簡述了其背景資料。

除建議撤換6名董事以外，大聯盟同時建議更換部份及增加TVB的管理人員，並會向新董事局推薦一些專業人士及團隊（現時已落實約10 多名人士），其中包括前TVB的資深企業管理人士，熟悉TVB運作人士。這些專業人士及團隊皆對成功改革 TVB非常有信心，預計可在2至3年間便可令TVB管理及業績重回正軌，讓公司扭虧為盈。

應參考Netflix加大original劇集做法

此外，大聯盟又指，TVB劇集題材了無新意，因此，首要解決就是編劇方面的問題，建議TVB應參考Netflix的做法，加大original 劇集的投資，除增加內部編劇團隊的資源投放，更可向外求賢（如購入及改編網絡小說版權），更可跟其他擁有版權的製作公司合作，共同開發新的IP等。

隨著劇集題材增加，可拍攝的劇本也會增加，那下一步就是增加拍攝劇集的時數及演員參加拍攝的機會。同時，逐步增加 TVB 每年拍攝劇集的數量，由現時3至400小時大幅提高至700至1,200 小時（分3年逐步增加）。同時，又建議TVB需重新評估藝人經理人部門的角色，並作出適當的調整，必要時可以把經理人部門外判予其他合作夥伴。

促分拆士多及OTT業務上市

第2個改革計劃針對士多的業務發展作出調整及分拆電子商貿業務的計劃。大聯盟建議士多在美加等地成立網站來為當地華人提供網購服務，主要為海外華人提供跨境網購服務（特別是從香港及國內選購的物品），同時可以通過當地廣告公司接洽廣告，增加士多的收入。大聯盟建議盡早把士多（及鄰住買）分拆上市，獨立運營，TVB 更可套現投資。除了分拆電子商貿平台業務，大聯盟更建議 TVB 可在適當的時候分拆OTT業務上市（預計可在 3 年內分拆上市）。

第3個計劃是針對TVB經理人部門及聲夢娛樂的改革計劃。大聯盟指，TVB與邵氏兄弟業務上出現重疊，TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲職務更有利益沖突之嫌，因此建議解除樂易玲於TVB職務，由獨立全職人士負責，並目標是將聲夢娛樂全面獨立，不再成為TVB的附屬公司，回復以往公平競爭的環境。

除了以上3大計劃之外，大聯盟建議TVB在2024年（第二至第三季度）以發行可換股債券的形式，向市場集資2至3億美元，以作減債及發展 OTT 業務（及其他如建設數碼製作中心）之用。

該大聯盟表示，在過去10多年間關注TVB各種問題及向管理層表達意見，又希望藉此改革方案引發各股東認真了解究竟現任TVB的管理層是否出現嚴重的問題，以至影響其投資及TVB 4000多名員工的生計。大聯盟提到，若不盡快作出相應的調整及改革，未來香港真的有可能再失去另一間重要的電視台了。大聯盟將給予2至3星期的諮詢期予各股東，其後公佈召開股東特別大會的日期及其他相關事宜。

相關文章：

【電視廣播TVB】電視廣播瀉28% 「大台小股東大聯盟」轟盈警公告安排、明將公布改革方案

【電視廣播TVB】長期基金股東連續兩日趁高走貨 Dodge&Cox上周勁沽近9920萬股、累套1.2億

【盈警｜TVB】電視廣播低開7% 料去年淨虧損擴大至介乎7.9億至8.3億元 香港電視廣告市場疲弱抑制廣告收入增長

編輯：姚卓然