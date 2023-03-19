  • 21°C
香港時間 : 2023319日 (週日) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【地盤火警】改善工地安全漏洞　港企籲安裝IoT傳感器

10:00 2023/03/19

分享：

分享：

面對工地防火設備的不完善，一般做法是添加人手加強巡邏，但相關的人力資源成本極高，光靠人手巡邏並非長遠之策。（資料圖片）

早前尖沙咀的「海員之家」重建項目地盤發生四級火警，消防處回應指，當時發現工地地面的固定消防泵未能正常運作，加上建築材料雜物多，因此導致火勢急速蔓延。本地創科企業隨賞科技行政總裁陳智銓指出，由於工地仍在施工階段，一般防火設備並不會很完善，建議應在地盤安裝IoT傳感器，避免再有類似意外發生。

【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件

雖然四級火警在近年比較少見，但本港地盤發生火警的比率卻並不低。據消防處資料顯示，2019年至2022年間的22宗三級或以上火警之中，至少有3宗為地盤火警，比例達近年每月平均更有3.6宗火警是由於地盤等地點的燒焊火花導致。

如環境溫度超標    即時傳送警報

陳智銓表示，面對工地防火設備的不完善，一般做法是添加人手加強巡邏，但興建樓宇工程項目需時經年，相關的人力資源成本極高，光靠人手巡邏並非長遠之策。他建議業界可考慮安裝IoT傳感器，透過裝置測量環境的溫度，例如檢測到當下的環境溫度超過指定標準時，IoT傳感器將傳送警報至有關單位，相關人員可立即到場視察及作出應對。

【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做

要避免地盤火災，陳智銓強調未必需要昂貴複雜的科技方案，一些簡單低成本的技術只要應用得宜，亦能即時解決痛點。他指出：「IoT傳感器成本相對其他科技裝置低而且容易安裝。了解到一些工地未必可隨處接駁電源，部份IoT傳感器也可用上乾電池，對於工地這種『臨時』環境特別合適。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】Optical Easy推自家品牌　疫下4個月回本

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】HFT Life進駐大學　咖啡、烘焙攻年輕人市場

相關文章

【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
2023/03/16
【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
2023/03/16
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
【AI應用】Google加強AI健康研究　推醫學語言模型Med-PaLM 2
2023/03/16
【AI應用】Google加強AI健康研究　推醫學語言模型Med-PaLM 2
【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請
2023/03/16
【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請

你可能感興趣

【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
14:15 2023/03/16
【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
14:56 2023/03/16
【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」
【AI應用】Google加強AI健康研究　推醫學語言模型Med-PaLM 2
19:00 2023/03/16
【AI應用】Google加強AI健康研究　推醫學語言模型Med-PaLM 2
人工智能 創新科技及應用 物聯網 人力資源 工程 火災 消防處 尖沙咀 職場貼士

下一篇文章

【Blackberry歷史】記錄BlackBerry手機興衰　同名電影5月上映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】 首季MPF暫微升1% 打工仔人均賺2553元
【MPF】 首季MPF暫微升1% 打工仔人均賺2553元
【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 季結臨近港銀紛加息搶存
【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 季結臨近港銀紛加息搶存
【搶人才】港人才荒創17年高位　AI熱潮科技人搶手
【搶人才】港人才荒創17年高位　AI熱潮科技人搶手
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款