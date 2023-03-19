【地盤火警】改善工地安全漏洞　港企籲安裝IoT傳感器

▲ 面對工地防火設備的不完善，一般做法是添加人手加強巡邏，但相關的人力資源成本極高，光靠人手巡邏並非長遠之策。（資料圖片）

早前尖沙咀的「海員之家」重建項目地盤發生四級火警，消防處回應指，當時發現工地地面的固定消防泵未能正常運作，加上建築材料雜物多，因此導致火勢急速蔓延。本地創科企業隨賞科技行政總裁陳智銓指出，由於工地仍在施工階段，一般防火設備並不會很完善，建議應在地盤安裝IoT傳感器，避免再有類似意外發生。

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雖然四級火警在近年比較少見，但本港地盤發生火警的比率卻並不低。據消防處資料顯示，2019年至2022年間的22宗三級或以上火警之中，至少有3宗為地盤火警，比例達近年每月平均更有3.6宗火警是由於地盤等地點的燒焊火花導致。

如環境溫度超標 即時傳送警報

陳智銓表示，面對工地防火設備的不完善，一般做法是添加人手加強巡邏，但興建樓宇工程項目需時經年，相關的人力資源成本極高，光靠人手巡邏並非長遠之策。他建議業界可考慮安裝IoT傳感器，透過裝置測量環境的溫度，例如檢測到當下的環境溫度超過指定標準時，IoT傳感器將傳送警報至有關單位，相關人員可立即到場視察及作出應對。

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要避免地盤火災，陳智銓強調未必需要昂貴複雜的科技方案，一些簡單低成本的技術只要應用得宜，亦能即時解決痛點。他指出：「IoT傳感器成本相對其他科技裝置低而且容易安裝。了解到一些工地未必可隨處接駁電源，部份IoT傳感器也可用上乾電池，對於工地這種『臨時』環境特別合適。

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責任編輯：陳卓賢

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