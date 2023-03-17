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【長和系】特首顧問團成立　成員李澤鉅：運用長江集團在全球營商經驗　助港把握機遇

股市 11:12 2023/03/17

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【長和系】特首顧問團成立　成員李澤鉅：運用長江集團在全球營商經驗　助港把握機遇

政府公布成立特首顧問團，由行政長官擔任主席並委任34名成員，首屆任期即時生效，至2025年6月30日止。長和 （00001） 及長實 （01113） 主席李澤鉅表示，獲委任為特首顧問團成員是他的榮幸，將會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見。

「香港正值疫後重新向世界出發的重要時刻，我希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。」

特首顧問團是一個高層次的諮詢組織，會就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 李澤鉅 長和（00001） 長實
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