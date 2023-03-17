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韓國極邪惡「芝」味即食Pizza 全新脆脆餅底登陸香港

都會情報 11:00 2023/03/17

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想極速準備好一餐，除了「簡單煮個麵」，還有沒有其他選擇？不如試下「簡簡單單整Pizza」啦！韓國國民級即食食品品牌不倒翁Ottogi出品的即食Pizza，已經連續5年韓國銷售量第一，出名即整即食，懶人必備，短短加熱幾分鐘，熱辣辣的Pizza就能新鮮出爐！

而且為滿足廣大Pizza控的口福，Ottogi更推出全新脆脆7吋薄餅系列，獨特薄餅餅底以低溫熟成和配合小麥粉和生酵母的黃金比例製造， 口感煙韌鬆脆，餅皮外脆內軟！系列共有2款口味，韓式烤肉味鋪滿香脆韓式烤肉、洋蔥 、薯仔和拉絲芝士，澆上秘製烤肉醬，香濃惹味又開胃，大人細路都鍾意；濃厚芝士蒜味鋪滿馬蘇里拉芝士、車打芝士及大蒜，配上秘製芝士醬，三重拉絲豐富「芝」味，簡直令芝士控欲罷不能！Ottogi脆脆7吋薄餅大小適中，同時適合一人獨嚐或眾人分享，尺寸亦相當方便長駐雪櫃。薄餅加熱方式多樣，家用焗爐、微波爐、氣炸鍋、甚至煎鍋都用得，若想品嚐最佳口感，則建議原個放入氣炸鍋，200°C煮6至8分鐘享用！

不倒翁Ottogi全新脆脆7吋薄餅系列現已於百佳率先上市，Pizza控們切勿錯過！

不倒翁OttogiFacebook專頁：https://www.facebook.com/ottogihk

(特約)

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