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法國再爆發示威 不滿政府繞過國會通過上調退休年齡

環球社會熱點 10:53 2023/03/17

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法國政府計劃繞過國會，直接通過將退休年齡由62歲上調至64歲的法案。民眾不滿並再次上街示威，其中巴黎示威更演變成警民衝突。

英醫護工會同意加薪方案 取消繼續罷工 【下一頁】

國會表決法案數分鐘前，由於政府認為無法保證法案可獲多數票順利通過，總理布羅納（Élisabeth Borne）決定引用憲法第49條第3項，讓政府可無需經過投票下通過立法。

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此舉引起反對派議員不滿，不少人在議會内舉起抗議標語、嘲笑布羅納及高唱法國國歌。

極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐（Marine Le Pen）更建議，向總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府提出不信任動議。

數以千計民眾於巴黎等城市上街抗議，他們於街頭唱著國歌及揮舞起工會旗幟表達不滿。

Banksy塗鴉新作變頹垣敗瓦 皆因農舍地主唔識寶 【下一頁】

巴黎示威者於協和廣場聚集，部分人傍晚與警察發生衝突，廣場中央其後起火。警察手持盾牌及警棍與示威者對峙，並發射催淚彈驅散人群。

巴黎警方透露截至傍晚，已有120人被捕。不過工會表明繼續反對上調退休年齡改革方案，

但工會誓言繼續反對養老金改革，法國總工會（CGT Trade Union）計劃於下周四（23日）再舉行罷工及示威。

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責任編輯：鄭錦玲

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