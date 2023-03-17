▲ 【SVB】美國銀行界一周內向聯儲局尋求逾1600億美元緊急貸款 令量化緊縮QT政策名存實亡

美國矽谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉後，多家美資銀行近日紛紛向聯儲局尋求緊急貸款，以備不時之需，令聯儲局過去數月致力收緊資產負債表的量化緊縮政策（QT）名存實亡。

據聯儲局數據顯示，截至周三止，美資銀行透過貼現窗，向聯儲局尋求合共破紀錄1529億美元的貸款，較前一周的46億美元激增，同時較2008年的1120億元還要高。

矽谷銀行倒閉後資金面日趨緊張

此外，美資銀行還在聯儲局新成立的定期融資計劃（Bank Term Lending Programe，BTLP）中提取119億美元貸款。綜合上述兩個貸款工具來說，美國銀行業於一周內向聯儲局借出1648億美元，反映矽谷銀行倒閉後資金面日趨緊張。

若計向美國矽谷銀行及Signature Bank提供的逾1400億美元過渡性貸款，聯儲局的資產負債率便在一周內膨脹約3000億美元，變相直接抵銷了過去4個月QT的規模。

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編輯：陳韻妍