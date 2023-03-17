英醫護工會同意加薪方案 取消繼續罷工

英國政府與醫護人員工會達成協議，雙方同意未來兩年加薪方案，結束長達數月﹑嚴重影響國民保健服務（NHS）的罷工行動。首相辛偉誠（Rishi Sunak）對此感到高興。

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加薪方案將涉及接近100萬名英格蘭NHS護士﹑急救員﹑助產士及其他工作人員，他們2022至23年度將獲2%薪酬作一次性獎金，再於2024年4月初起，獲得5%薪酬上調。不過，方案不包括初級醫生。

最大醫護人員工會Unison﹑皇家護理學院（RCN）及英國總工會（GMB）均建議會員接受新方案，表示雖然未有解決所有憂慮，但起碼有進展。GMB聲稱，新方案增加25億英鎊（約238億港元）。

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RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）指成員作出困難決定，走上罷工之路爭取加薪，相信今次方案證明眾人當日決定是正確。工會聯盟表示，當成員投票通過支持新方案，罷工將會結束。

辛偉誠指方案不止對NHS員工及納稅人有利，對受罷工影響的病人而言更是一大好消息。但辛偉誠及衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）一致拒絕透露，新方案增加多少成本。

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責任編輯：吳漢培