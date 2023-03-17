▲ 【美國加息】普徠仕料下周儲局加息0.25厘 銀行倒閉不能歸咎儲局幣策

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為聯儲局的未來政策路徑存在很大的不確定性，市場正在觀察其結果。儘管最近的銀行倒閉事件不能歸咎於聯儲局政策，但加息步伐加快，的確不可避免地會暴露經濟的脆弱性，預計聯儲局將在3月會議上加息25個基點。

她表示，（1） 即使經歷了1月份的強勁表現，勞動力市場數據仍與高就業率和工資脹幅保持一致；（2）2月份通脹超出預期，證明2022年第四季度的通脹緩減勢頭已停止，以及 （3）儘管金融市場的波動性仍然很高，但矽谷銀行存款擠提的風險目前似乎已得到遏制。

鑑於 （1） 和 （2）的數據仍偏高，她表示，聯儲局主席鮑威爾原本可能會在下周的會議上建議加息50個基點，但最近的銀行倒閉和市場壓力令聯儲局不太可能提高加息幅度。另一方面，持續的市場壓力和高波動性或導致聯儲局暫停加息，而一旦市場運作恢復秩序將再度加息。鑑於通脹數據強勁、勞動力市場仍然緊張以及金融市場的壓力，聯儲局正處於進退兩難的局面。

不加0.5厘是 合理假設

Uruci指，目前不考慮加息50個基點是一個合理的假設。保持緊縮傾向，以較慢加息幅度推進，並在更長時間內保持高息水平是聯儲局審慎的風險管理策略。採取不同的策略可能會導致「意外」，迫使聯儲局提早推行寬鬆政策，或在經濟明顯惡化時束手無策。

在鮑威爾到國會作證前，Uruci認為加息50個基點的門檻非常高，對他的強硬態度感到意外。但最近發生的事件提醒（1） 過於激進的政策轉向存在重大風險，（2） 美國經濟對加息仍然敏感，會產生滯後效應。

銀行倒閉不能歸咎儲局幣策

聯儲局的未來政策路徑存在很大的不確定性，市場正在觀察其結果。儘管最近的銀行倒閉事件不能歸咎於聯儲局政策，但加息步伐加快，的確不可避免地會暴露經濟的脆弱性。接下來三個會議的市場定價，在消費者物價指數（CPI）公佈後朝著正面方向發展。於3月和5月加息的可能性較高，於6月減息的可能性較低，因為在今年二季度減息仍為時過早。

一旦加息步伐放緩至25個基點，市場對未來6個月聯邦基金利率峰值的預測範圍應該會降低。此外，Uruci仍有一個疑問，就是銀行為應對近期壓力而縮減貸款，會對宏觀經濟產生多大的負面乘數效應。貸款條件已經在收緊，但情況可能變得更壞，從而加速今年下半年的衰退態勢。她認為這很大程度上是一種風險，而不是基本情境假設，而真實情況要在獲得未來幾個月的貸款增長數據後才會清晰。

通脹仍高 減息為時過早

她認為現在的基本情況是終端利率將落在5.25厘至5.5厘至之間，並基於經濟數據及市場狀況存在正負25個基點的風險。這是他在非常不確定情況下的最佳預測。Uruci將根據未來幾周事件/數據的發展情況調整預測。最後，需要重申，由於通脹水平仍然很高，聯儲局支持減息的取向仍為時過早，因此與市場所反映的預期相比，他仍認為終端利率將會更高，當局將會在更長時間内加息。

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編輯：姚卓然