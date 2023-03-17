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【婚宴市場】婚宴集團報喜　生意額破20年紀錄

商業 10:47 2023/03/17

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據生活易（ESDlife）去年底公布的「2022年結婚消費調查」顯示，在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，新人平均花費上升了3%，至港幣$149,044。今年雙春兼閏月，再加上有不少婚禮在疫情期間延誤，不少準新人都打算在今年「拉埋天窗」，有專門做婚宴的集團已率先報喜，今年1月生意額打破了過去20多年紀錄！

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彩福：料生意額回復100%

彩福婚宴集團董事總經理何健（Ray）表示，他們的主要收入來源都是來自婚宴，「7成是婚宴，其他為春茗、公司宴會等。」由於疫情影響，過往數年舉辦婚禮和宴會受到了很大的限制，許多新人選擇將婚禮延期或無奈縮小婚禮規模，這對婚宴市場造成了很大打擊，「我們的預訂只餘個位數字，數年下來共蝕了數千萬」。

否極泰來，自去年10月開始鬆綁後，彩福的生意節節上升，今年1月的營業額更破了集團過去20多年的紀錄，「今年的農曆新年在1月，很多團年飯、開年飯、社團春茗及宴會等，天時地利人和下，我們所有分店的營業額都打破紀碌。」他表示，之前幾年大家都沒辦婚宴，加上今年雙春閏月，「明年是龍年，很多新人都趕進度，今年結婚明年生個龍仔、龍女。」

彩福婚宴集團董事總經理何健（Ray）表示對前景感到非常樂觀，今年生意額將會回復到疫前100%。（受訪者提供）

彩福積極在每月的婚紗展參展，單是今年2月就接了逾1,000圍婚宴預訂，現時訂單已排到2024年年尾，2023至2024 年的結婚好日檔期，亦差不多全數被預訂，集團認為未來一年的婚宴查詢將會以倍數上升。Ray對未來前景感到非常樂觀，今年生意額將會回復到疫前100%。

集團的新人組織亦於今年重新啟動，「『彩福新人薈』於2017年成立，凡於彩福婚宴集團旗下分店預訂婚宴的準新人均可成為會員，疫前已有1,500位會員，今年1月啟動以來再加了150人。」彩福兩位老闆會籌辦活動，邀請會員一起參加，例如是旅行團、烹飪班、會慶晚宴、慈善活動等，包羅萬有，「新人們在籌辦婚禮的過程中會遇上很多問題，他們彼此認識後就可以互相分享。」Ray表示，建立彩福新人薈有助提升會員忠誠度，讓會員再介紹朋友到彩福辦婚宴。

彩福新人薈於2017年成立，凡於彩福婚宴集團旗下分店預訂婚宴的準新人均可成為會員。（受訪者提供）

天際100：通關後遊客雙位增長

天際100香港觀景台宴會及會議業務拓展副總監羅慧婷指出，過去3年疫情影響下，婚宴市場的模式大大改變，「由大型數百人的宴會縮減至30至50人的小型婚宴，疫情高峰期時，二人限聚令生效期間，婚宴市場更幾乎完全停頓。」待疫情放緩後，天際100 立即轉換營銷策略，推出輕式證婚服務套餐配合市場需求。

她表示，今季與上季對比，婚宴查詢增加了1倍，不論是早前的情人節活動，還是舉行婚宴，都收到很多公衆查詢。準新人普遍認為天際100地理位置優越，宴請海外賓客時可觀賞香港壯麗美景，一舉兩得，故非常受歡迎。「今年將會增加推廣及廣告費用開支，增加曝光，預期今年婚宴銷售額能夠回復到疫情前8成。」

內地及海外旅遊通關3個月以來，天際100的遊客已得到雙位數字增長，「我們認為商務及婚宴會是最先復甦的行業，未來我們會繼續開拓海外市場，吸引更多旅客前來參觀。」

內地及海外旅遊通關3個月以來，天際100的遊客已得到雙位數字增長。（受訪者提供）

九龍酒店：婚宴查詢升4倍

九龍酒店餐飲部經理李廣輝表示，過去幾年受疫情影響，新人難以預算日子、時間及人數等，大多客戶只能不斷延期或暫緩婚宴，令婚宴及會議銷情銳減，但隨著疫情放緩，今年查詢已逐漸增加，對比2020至2022年同期，今年2月至3月婚宴相關查詢提升了4倍。

他指出，近期新人普遍考慮中小型婚宴，甚至根據親友的行程安排兩次或以上的婚宴（如男家及女家），作出彈性安排，「我們酒店的場地正好可以配合這個趨勢，提供各種適合8至10圍的中式婚宴優惠，價格由每席7,888元起。」李廣輝稱，九龍酒店位處尖沙咀核心地段，很受新人歡迎，他希望年內能吸納更多婚宴訂單，酒店預期2023年銷售額將會提升至2019年的8成。

九龍酒店預期2023年銷售額將會提升至2019年的8成。（受訪者提供）

本報記者：歐陽佩

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