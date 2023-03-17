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【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧

股市 12:30 2023/03/17

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恒生指數中午收報19559點，升355點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介金蝶國際 （00268） 、領展房產基金 （00823） ，並分析受壓股李寧 （02331） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介金蝶國際、領展房產基金 　並分析受壓股李寧

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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