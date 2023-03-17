▲ 【美國加息】PIMCO：聯儲局下周將加息0.25厘 銀行體系或會出現併購或集資活動

美國聯儲局下周議息，歐美銀行相繼出現銀行危機，市場對聯儲局加息幅度存在分歧。太平洋投資管理（PIMCO）投資總監Daniel Ivascyn認為，聯儲局下周將加息0.25厘。

歐洲央行周四加息0.5厘，令市場預期聯儲局下周加息0.25厘的可能性增加。Ivascyn表示，聯儲局正密切留意金融市場任何不穩定的徵兆，這會是當局暫停加息的理據，但即使暫停加息，相信也會是一個鷹派的暫停，惟該行預期，聯儲局下周會加息0.25厘。

圍繞銀行的市場波動會持續

他預期，未來數月圍繞銀行的市場波動會持續，部分金融機構或會曝露弱點，但相對於2008年環球金融危機，目前全球銀行業的財政狀況仍能承壓。

Ivascyn相信，在宏觀經濟極度不明朗的環境，銀行體系或會出現併購或集資活動，而基於金融市場偏緊，或會顯著拖累經濟增長甚至促使經濟衰退，故此投資者應要非常小心其承擔的信貸風險。

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編輯：陳韻妍