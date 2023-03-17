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【業績｜公路股】灣區發展去年少賺61%　末期息大削至每股3.25分　路費收入淨額跌21%

股市 10:27 2023/03/17

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【業績｜公路股】灣區發展去年少賺61%　末期息大削至每股3.25分、周息率4.6厘

灣區發展 （00737） 去年純利倒退61%至2.79億元（人民幣，下同），相當於每股盈利9.04分，主要由於路費收入下跌及錄得匯兌虧損。灣區發展末期股息每股3.25分，按年跌68.9%，全年股息按年跌54%至9分。灣區發展現升0.5%，報1.96港元，以現價計，周息率為4.6厘。

期内，收入按年升28.6%至7.9億元，當中，路費收入淨額跌21%至20.19億元，因疫情對車流量的持續影響，日均路費收入及日均折合全流程車流量全年下跌幅度明顯；建築收入按年飆12.8倍至3.1億元，受惠於公園上城項目的收入。

按公路收入劃分，廣深高速公路的日均路費收入、日均折合全程車 流量及日均混合車流量分別按年下跌21%、20%及17%至637萬元、7.4萬架次及52.7萬架次；廣珠西綫高速公路的日均路費收入、日均折合全程車流量及日均混合車流量分別按年下跌22%、21%及21%至295萬元、4.2萬架次及22.2萬架次；沿江高速公路（深圳段）的日均路費收入（不包括稅項）及日均混合車流量分別按年下跌19%及16%至132萬元及14.1萬架次。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

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記者：伍鍵文

港股 灣區發展（00737） 業績公布 疫情 純利 每股盈利 港元 人民幣 深圳
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