  • 20°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SIVB】美國地區銀行流動性問題持續　加州銀行PacWest據報正進行增加流動性談判

股市 08:59 2023/03/17

分享：

分享：

【SIVB】美國地區銀行流動性問題持續　加州銀行PacWest據報正進行增加流動性談判

美國地區銀行流動性問題蔓延，據《路透》引述消息人士，加州銀行PacWest Corp（美：PACW）正與Atlas SP Partners和其他投資公司就增加流動性進行談判。

消息人士指，PacWest正在考慮一系列選項來補充其金庫，但不確定是否會達成任何交易，暫時無法獲知其提振流動性的細節。

PacWest總部位於洛杉磯，是一家地區銀行，主要為加州的小型和風險投資支持的企業提供服務。截至本月較早時候，它擁有410億美元的資產。

矽谷銀行（SVB）上周試圖籌集資金失敗後，PacWest的股價下跌了約60%，原因是一些儲款客戶撤出資金並助長了更廣泛的銀行擠提。目前尚不清楚PacWest在美國監管機構接管矽谷銀行和Signature Bank的美國地區性銀行危機中損失了多少存款。

日前第一共和銀行（FRC）得救。11家美國大型銀行向第一共和銀行（FRC）存入300億美元。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【SVB】滙豐英國CEO拆解收購玄機：「兩三天買一間銀行我都不信」

【美股收市】第一共和獲注入300億美元存款

【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠儲局高息借貸渡日　11大行聯手300億美元存錢4個月解困

編輯：姚卓然

銀行 美股 加利福尼亞 美國 集資
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【長和系業績】長和高開4%　全年多賺9.5% 　末期股息增至2.086元、料3英國與Vodafone合併快有公布

下一篇文章

【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%　收益升16.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【美股收市】第一共和獲注入300億美元存款　道指升371點、納指彈2.5%（不斷更新）
【美股收市】第一共和獲注入300億美元存款　道指升371點、納指彈2.5%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權今日最後一日買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權今日最後一日買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款