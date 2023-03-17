▲ 【SIVB】美國地區銀行流動性問題持續 加州銀行PacWest據報正進行增加流動性談判

美國地區銀行流動性問題蔓延，據《路透》引述消息人士，加州銀行PacWest Corp（美：PACW）正與Atlas SP Partners和其他投資公司就增加流動性進行談判。

消息人士指，PacWest正在考慮一系列選項來補充其金庫，但不確定是否會達成任何交易，暫時無法獲知其提振流動性的細節。

PacWest總部位於洛杉磯，是一家地區銀行，主要為加州的小型和風險投資支持的企業提供服務。 截至本月較早時候，它擁有410億美元的資產。

矽谷銀行（SVB）上周試圖籌集資金失敗後，PacWest的股價下跌了約60%，原因是一些儲款客戶撤出資金並助長了更廣泛的銀行擠提。目 前尚不清楚PacWest在美國監管機構接管矽谷銀行和Signature Bank的美國地區性銀行危機中損失了多少存款。

日前第一共和銀行（FRC）得救。11家美國大型銀行向第一共和銀行（FRC）存入300億美元。

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編輯：姚卓然