  • 20°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%　收益升16.5%

股市 08:57 2023/03/17

分享：

分享：

【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%

俄鋁 （00486） 公布全年業績。俄鋁去年溢利為17.9億美元，按年下跌44.4%，經調整EBITDA為20.3億美元，倒退29.9%，每股盈利0.118美元。

期內，收益139.7億美元，按年升16.5%。毛利跌13.9%至32.億美元。鋁產量總計383.5萬噸，增長1.9%，銷售量按年減少0.2%，平均鋁實現價格按年升16.6%至每噸2,976美元。

氧化鋁總產量為595.3萬噸，按年減少28.3%，因烏克蘭地區採取軍事管制導致Nikolaev氧化鋁精煉廠停止生產氧化鋁，以及澳洲政府實施制裁導致Queensland Alumina Ltd無法向公司的企業供應氧化鋁。至於鋁土礦總產量按年減少18%，霞石礦產量減少0.6%。

集團表示，自2022年2月以來，地緣政治緊張局勢令商品及貨幣市場的波動顯著加劇。目前情況下，任何已經或先前作出的前景預測或展望情況均可能由於市場的持續發展而迅速變得不相關。

管理層持續評估當前局勢並根據事件及情況發展的不同情境編製預測。集團亦將調整供銷鏈，確保維持最佳債權比率，探索物流難題解決方案以及履行其責任的方法，以適應當前的經濟變化，維持集團持續經營。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

【業績】李寧去年按年多賺1.3%　派末期息46.27分人民幣

【業績｜醫藥股】康哲藥業去年多賺8%至32.6億人幣　3款創新產品即將獲批中國上市

責任編輯︰梁浩碩

港股 俄鋁（00486）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【SIVB】美國地區銀行流動性問題持續　加州銀行PacWest據報正進行增加流動性談判

下一篇文章

【ET開市直擊】百度文心一言概念炒完？長和系、李寧業績拆解（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權今日最後一日買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權今日最後一日買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【瑞信危機】瑞信歐股漲幅回落至20%　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【美股收市】第一共和獲注入300億美元存款　道指升371點、納指彈2.5%（不斷更新）
【美股收市】第一共和獲注入300億美元存款　道指升371點、納指彈2.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款