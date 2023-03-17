【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%　收益升16.5%

▲ 【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%

俄鋁 （00486） 公布全年業績。俄鋁去年溢利為17.9億美元，按年下跌44.4%，經調整EBITDA為20.3億美元，倒退29.9%，每股盈利0.118美元。

期內，收益139.7億美元，按年升16.5%。毛利跌13.9%至32.億美元。鋁產量總計383.5萬噸，增長1.9%，銷售量按年減少0.2%，平均鋁實現價格按年升16.6%至每噸2,976美元。

氧化鋁總產量為595.3萬噸，按年減少28.3%，因烏克蘭地區採取軍事管制導致Nikolaev氧化鋁精煉廠停止生產氧化鋁，以及澳洲政府實施制裁導致Queensland Alumina Ltd無法向公司的企業供應氧化鋁。至於鋁土礦總產量按年減少18%，霞石礦產量減少0.6%。

集團表示，自2022年2月以來，地緣政治緊張局勢令商品及貨幣市場的波動顯著加劇。目前情況下，任何已經或先前作出的前景預測或展望情況均可能由於市場的持續發展而迅速變得不相關。

管理層持續評估當前局勢並根據事件及情況發展的不同情境編製預測。集團亦將調整供銷鏈，確保維持最佳債權比率，探索物流難題解決方案以及履行其責任的方法，以適應當前的經濟變化，維持集團持續經營。

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責任編輯︰梁浩碩