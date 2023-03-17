【港股市況】百度大升13%　李寧績後挫近一成　恒指升314點、科指升逾4%（不斷更新）

美股向上，港股反彈逾300點。恒指高開235點，其後走勢反覆向上，曾升最多393點，高見19597點。恒指升314點，收報19518點，成交1649億元。科指升4.4%，報3979點。百度 （09888） 升逾13%，為表現最好藍籌。美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%。中芯國際 （00981） 升逾9%，李寧 （02331） 績後逆市挫近一成，藍籌中表現最差。

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大行報告︰

【大行報告｜百度】大摩：料「文心一言」下半年可變現 一文看清市場看法（不斷更新）

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】百度 （09888） 升逾13%，為表現最好藍籌。美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升1%。中芯國際 （00981） 升逾9%，李寧 （02331） 績後逆市挫近一成，藍籌中表現最差。恒指升314點，收報19518點，成交1649億元。科指升4.4%，報3979點。

【16：00】恒指U盤前升344點，報19548點。

【15：38】港股尾市升約330點，科指升4.5%。

【15：15】滙豐 （00005） 尾市跌幅收窄，最新53.9元無升跌。

【15：11】恒指升335點，報19539點，科指升4.5%，報3981點。

【15：06】友邦 （01299） 股價反彈，尾市升3%，高見78.8元。

【15：00】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾5%，中海油 （00883） 升4%。

【14：22】李寧 （02331） 跌幅再度擴大至近一成，報57.8元。

【14：10】ATM最新升1%至2%，百度 （09888） 升逾13%，滙豐 （00005） 跌0.8%，李寧 （02331） 跌8%，大市升約260點，報19464點，科指升3.7%，報3953點。

【13：55】中芯國際 （00981） 股價造好，升逾7%高見18.56元。華虹半導體 （01347） 亦升逾7%，高見34.2元。

【13：17】大市升幅略收窄至300點內，報19485點，升281點，科指升3.8%，報3955點。

【13：05】中國利郎 （01234） 去年純利近4.5億元人民幣，按年跌4.3%，派末期息9港仙，另派特別息5港仙，股價績後升近3%。

【業績│內需】中國利郎去年少賺4% 末期息連特別息派32港仙 現價股息率8厘

【13：02】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 午後初段升3%，阿里巴巴 （09988） 升近2%。

【13：00】港股午後初段升約375點，報19579點，科指升4.6%，報3986點。

【12：45】【業績│內房股】龍湖去年純利增2%、末期息大減35%至0.8人幣 負債比率58.1%擁逾700億現金

【12：36】【國產ChatGPT】百度半日抽升15% 「文心一言」親身剖析發布會後股價波動原因、認同李彥宏稱技術尚未完美？

【12：00】恒指半日升356點，報19560點，成交677.9億元。科指升4.4%，報3977點。百度 （09888） 股價半日大升逾15%，ATM升逾1%至3%，長實 （01113） 績後跌逾4%，李寧 （02331） 跌近7%，滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.6%。

【11：49】李寧 （02331） 績後最新跌逾7%，並拖累其他體育用品股表現，安踏 （02020） 逆市跌逾2%，特步 （01368） 跌近1%。

【11：41】【電視廣播TVB】「大台小股東大聯盟」發長達12項TVB改革方案 建議撤換許濤等6名董事、應參考Netflix加大original劇集

【11：39】百度 （09888） 升幅進一步擴大至16%，高見145.4元。

【11：31】上證半日升1.6%，深證升1.3%，創業板指升0.6%。

【11：25】恒指升近400點，報19594點，科指升4.7%，報3989點。

【11：23】金山雲 （03896） 升逾11%，金山軟件 （03888） 亦升逾11%。

【11：22】【長和系】特首顧問團成立 成員李澤鉅：運用長江集團在全球營商經驗 助港把握機遇

【11：15】比亞迪 （01211） 短綫拉升，最新升3%，吉利 （00175） 升逾1%，長汽 （02333） 升0.5%，廣汽 （02238） 升0.4%。

【11：07】大市升幅擴大至逾300點，恒指報19520點，升316點，科指升4%，報3964點。ATM升1%至3%，百度 （09888） 升近13%，三桶油升逾4%至5%，滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.6%。

【11：03】電視廣播 （00511） 最新升逾5%，大台小股東大聯盟公布改革TVB方案。

【10：54】惠理集團 （00806） 全年盈轉虧至5.44億元，末期息減派至3.4仙，惠理股價績後逆市跌逾3%，低見2.42元。

【惠理業績】惠理集團末期息3.4仙 去年轉蝕5.4億

【10：50】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾7%，雅居樂 （03383） 升逾3%，龍湖 （00960） 升逾4%。

【10：32】藥明生物 （02269） 股價高開低走，最新逆市跌逾3%，低見47.05元。

【10：29】中資電訊股造好，中移動 （00941） 升2%，破頂高見65.85元，聯通 （00762） 升逾4%，中電信 （00728） 升3%。

【10：29】【業績｜公路股】灣區發展去年少賺61% 末期息大削至每股3.25分 路費收入淨額跌21%

【10：19】美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：12】百度 （09888） 升幅擴大至逾14%，商湯 （00020） 升6%，知乎 （02390） 升逾4%。

【10：04】大市升幅擴大至約250點，報19460點，升256點，科指升3.2%，報3934點。

【10：02】百度 （09888） 升幅擴大至逾11%，高見139.2元。

【09：58】滙豐 （00005） 逆市偏軟，股價跌0.8%，低見53.1元。

【09：51】港股早段升勢回順，恒指升約156點，報19360點，科指升2.5%，報3907點。

【09：51】電視廣播 （00511） 股價反彈逾5%，高見7.48元。

【09：44】長實 （01113） 績後跌幅擴大至逾4%，低見46元，長和 （00001） 升幅收窄至0.8%。

【09：43】百度 （09888） 早段升幅擴大至逾9%，高見136.5元，成交5.4億元。

【09：37】遠大中國 （02789） 升逾74%，早段破頂高見0.074元。

【09：33】李寧 （02331） 股價績後平開向下急挫，早段曾跌11%，低見56.75元，最新9%。

【09：27】【業績︱中概股】貝殼升3% 上季經調整淨利潤按年飈升33倍 料首季淨收入升逾4成

【09：26】國泰 （00293） 高開0.6%，國泰航空2月載客達111.5萬人次，按年增逾34.7倍。

【國泰293】國泰航空2月載客逾110萬人次 日本航班將增至每周120班

【09：23】長和系績後個別發展，長和 （00001） 升逾4%，長實 （01113） 逆市跌0.3%。

【長和系業績】長和高開4% 全年多賺9.5% 末期股息增至2.086元、料3英國與Vodafone合併快有公布

【長和系業績】長實去年純利增4%末期息增至1.85元 李澤鉅：加息影響本港樓市難免受壓

【09：21】百度 （09888） 反彈升近8%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開235點，開報19439點，科指升2.4%，報3904點。

【09：13】期指開報19377點，升230點或1.2%。

【08：57】【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%

【08：29】煤氣 （00003） 、小鵬汽車 （09868） 等將於今日公布業績。

【08：29】【生科股】艾美疫苗：四價結合流腦在研疫苗已正式開展臨床試驗

【08：26】恒指黑期升約94點，報19301點，道指期貨跌46點，報32438點。

【07：54】【業績】李寧去年按年多賺1.3% 派末期息46.27分人民幣

【07：54】【生科股】雲頂新耀治療複雜性腹腔內感染新藥 獲批中國上市

【07：45】【SVB】滙豐英國CEO拆解收購玄機：「兩三天買一間銀行我都不信」

【07：45】【Morning精點】李澤鉅︰「買到平地為何不賣平些？」｜私人銀行執行女董事墮加密貨幣騙案、被騙逾1,170萬元

【07：45】【業績｜鋰業】贛鋒鋰業按年多賺近3倍

【07：45】【業績｜酒店】美麗華酒店全年基礎溢利增24% 末期息增至29仙

【07：45】【新股IPO】中寶新財通過上市聆訊 去年首9個月少賺27%

【07：45】港股ADR收報19305點，升102點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報54.15元，較港收市價高0.25元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報339.82元，較港收市價高3.82元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.68元，較港收市價高0.18元或0.2%。

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【07：30】美國首領失業救濟人數下跌，加上歐洲央行加息50個基點，道指低開逾200點；陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）獲華爾街大型銀行存入300億美元，道指扭轉早段逾300點跌勢，尾市升勢擴大至約400點，納指亦升逾2%。道指升371點或1.2%，報32246點，此前曾最多升407點；納指升283點或2.5%，報11717點；標指升68點或逾1.7%，報3960點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點 百度美股高港8%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

責任編輯︰梁浩碩