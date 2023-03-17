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【港股市況】百度反彈近8%　長和績後升4%　ATM升逾1%、恒指高開235點（不斷更新）

股市 09:27 2023/03/17

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港股市況不斷更新

美股向上，港股今早反彈高開逾200點。恒指高開235點，開報19439點，科指升2.4%，報3904點。百度 （09888） 反彈升近8%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：27】【業績︱中概股】貝殼升3%　上季經調整淨利潤按年飈升33倍　料首季淨收入升逾4成

【09：26】國泰 （00293） 高開0.6%，國泰航空2月載客達111.5萬人次，按年增逾34.7倍。

【國泰293】國泰航空2月載客逾110萬人次　日本航班將增至每周120班

【09：23】長和系績後個別發展，長和 （00001） 升逾4%，長實 （01113） 逆市跌0.3%。

【長和系業績】長和高開4%　全年多賺9.5% 　末期股息增至2.086元、料3英國與Vodafone合併快有公布

【長和系業績】長實去年純利增4%末期息增至1.85元　李澤鉅：加息影響本港樓市難免受壓

【09：21】百度 （09888） 反彈升近8%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開235點，開報19439點，科指升2.4%，報3904點。

【09：13】期指開報19377點，升230點或1.2%。

【08：57】【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%

【08：29】煤氣 （00003） 、小鵬汽車 （09868） 等將於今日公布業績。

【08：29】【生科股】艾美疫苗：四價結合流腦在研疫苗已正式開展臨床試驗

【08：26】恒指黑期升約94點，報19301點，道指期貨跌46點，報32438點。

【07：54】【業績】李寧去年按年多賺1.3%　派末期息46.27分人民幣

【07：54】【生科股】雲頂新耀治療複雜性腹腔內感染新藥　獲批中國上市

【07：45】【SVB】滙豐英國CEO拆解收購玄機：「兩三天買一間銀行我都不信」

【07：45】【Morning精點】李澤鉅︰「買到平地為何不賣平些？」｜私人銀行執行女董事墮加密貨幣騙案、被騙逾1,170萬元

【07：45】【業績｜鋰業】贛鋒鋰業按年多賺近3倍

【07：45】【業績｜酒店】美麗華酒店全年基礎溢利增24%　末期息增至29仙

【07：45】【新股IPO】中寶新財通過上市聆訊　去年首9個月少賺27%

【07：45】港股ADR收報19305點，升102點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報54.15元，較港收市價高0.25元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報339.82元，較港收市價高3.82元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.68元，較港收市價高0.18元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國首領失業救濟人數下跌，加上歐洲央行加息50個基點，道指低開逾200點；陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）獲華爾街大型銀行存入300億美元，道指扭轉早段逾300點跌勢，尾市升勢擴大至約400點，納指亦升逾2%。道指升371點或1.2%，報32246點，此前曾最多升407點；納指升283點或2.5%，報11717點；標指升68點或逾1.7%，報3960點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點　百度美股高港8%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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