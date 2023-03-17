【港股市況】百度升逾14%　長實績後跌5%　李寧曾挫逾一成　恒指升逾200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，港股今早反彈高開逾200點。恒指高開235點，開報19439點，科指升2.4%，報3904點。百度 （09888） 反彈升近8%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：19】美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：12】百度 （09888） 升幅擴大至逾14%，商湯 （00020） 升6%，知乎 （02390） 升逾4%。

【10：04】大市升幅擴大至約250點，報19460點，升256點，科指升3.2%，報3934點。

【10：02】百度 （09888） 升幅擴大至逾11%，高見139.2元。

【09：58】滙豐 （00005） 逆市偏軟，股價跌0.8%，低見53.1元。

【09：51】港股早段升勢回順，恒指升約156點，報19360點，科指升2.5%，報3907點。

【09：51】電視廣播 （00511） 股價反彈逾5%，高見7.48元。

【09：44】長實 （01113） 績後跌幅擴大至逾4%，低見46元，長和 （00001） 升幅收窄至0.8%。

【09：43】百度 （09888） 早段升幅擴大至逾9%，高見136.5元，成交5.4億元。

【09：37】遠大中國 （02789） 升逾74%，早段破頂高見0.074元。

【09：33】李寧 （02331） 股價績後平開向下急挫，早段曾跌11%，低見56.75元，最新9%。

【09：27】【業績︱中概股】貝殼升3% 上季經調整淨利潤按年飈升33倍 料首季淨收入升逾4成

【09：26】國泰 （00293） 高開0.6%，國泰航空2月載客達111.5萬人次，按年增逾34.7倍。

【國泰293】國泰航空2月載客逾110萬人次 日本航班將增至每周120班

【09：23】長和系績後個別發展，長和 （00001） 升逾4%，長實 （01113） 逆市跌0.3%。

【長和系業績】長和高開4% 全年多賺9.5% 末期股息增至2.086元、料3英國與Vodafone合併快有公布

【長和系業績】長實去年純利增4%末期息增至1.85元 李澤鉅：加息影響本港樓市難免受壓

【09：21】百度 （09888） 反彈升近8%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開235點，開報19439點，科指升2.4%，報3904點。

【09：13】期指開報19377點，升230點或1.2%。

【08：57】【業績】俄鋁去年溢利按年跌44.4%

【08：29】煤氣 （00003） 、小鵬汽車 （09868） 等將於今日公布業績。

【08：29】【生科股】艾美疫苗：四價結合流腦在研疫苗已正式開展臨床試驗

【08：26】恒指黑期升約94點，報19301點，道指期貨跌46點，報32438點。

【07：54】【業績】李寧去年按年多賺1.3% 派末期息46.27分人民幣

【07：54】【生科股】雲頂新耀治療複雜性腹腔內感染新藥 獲批中國上市

【07：45】【SVB】滙豐英國CEO拆解收購玄機：「兩三天買一間銀行我都不信」

【07：45】【Morning精點】李澤鉅︰「買到平地為何不賣平些？」｜私人銀行執行女董事墮加密貨幣騙案、被騙逾1,170萬元

【07：45】【業績｜鋰業】贛鋒鋰業按年多賺近3倍

【07：45】【業績｜酒店】美麗華酒店全年基礎溢利增24% 末期息增至29仙

【07：45】【新股IPO】中寶新財通過上市聆訊 去年首9個月少賺27%

【07：45】港股ADR收報19305點，升102點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報54.15元，較港收市價高0.25元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報339.82元，較港收市價高3.82元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.68元，較港收市價高0.18元或0.2%。

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【07：30】美國首領失業救濟人數下跌，加上歐洲央行加息50個基點，道指低開逾200點；陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）獲華爾街大型銀行存入300億美元，道指扭轉早段逾300點跌勢，尾市升勢擴大至約400點，納指亦升逾2%。道指升371點或1.2%，報32246點，此前曾最多升407點；納指升283點或2.5%，報11717點；標指升68點或逾1.7%，報3960點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升227點 百度美股高港8%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

責任編輯︰梁浩碩