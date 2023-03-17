▲ 【美股業績｜FedEx】聯邦快遞上季少賺三成 上調全年盈利預期、股價盤後升近12%

聯邦快遞（FedEx 美︰FDX）公布季度業績。聯邦快遞季度賺7.7億美元，按年跌三成，收入221.7億美元，低於預期的227.4億美元，經調整每股收益3.41美元，高於預期的2.73美元。聯邦快遞股價盤後升近12%，報228.21美元。

聯邦快遞重申，預計到2025財年底將削減逾40億美元成本。行政總裁Raj Subramaniam表示，公司繼續緊迫地採取行動提高效率，其成本行動正發揮作用，推動本財年前景的改善。

聯邦快遞上月表示，將裁減10%管理人員及董事，作為其廣泛削減成本計劃一部分，成本節約計劃還包括削減航班及停飛飛機、減少辦公空間及對地面部門在取件及派送方面進行調整。

公司指，削減成本措施抵消包括聯邦快遞在內的部門持續的需求疲軟。聯邦快遞上調全年盈利預期，預計2023財年經調整每股收益為14.6美元至15.2 美元，高於此前預期的13美元至14美元，亦高於市場預期的13.56美元。

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責任編輯︰梁浩碩