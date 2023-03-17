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【業績】李寧去年按年多賺1.3%、派末期息46.27分人民幣　績後大挫11%

股市 09:32 2023/03/17

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【業績】李寧去年按年多賺1.3%　派末期息46.27分人民幣

李寧 （02331） 公布全年業績。李寧全年公司權益持有人應佔溢利40.6億元人民幣，按年升1.3%，每股基本收益155.38分人民幣，派末期息46.27分人民幣，增0.7%。李寧股價績後挫11%，早段低見56.75元。

期內，收入按年升14.3%至258億元人民幣，當中鞋類收入增長41.8%至134.8億元人民幣，服裝收入則跌9.4%至107.1億元人民幣。器材及配件收升30.1%。毛利率下降4.6個百分點至48.4%，淨利率仍保持在15.7%健康水平。

整體零售流水（包括線上及線下）錄得中單位數增長，渠道庫存錄得20%至30%中段增長，新品線下零售流水錄得中單位數增長。現金循環周期為30天，按年增加10日。

第4季同店銷售錄得10%至20%高段下降

單計去年第4季，以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），整個平台的同店銷售按年錄得10%-20%高段下降。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得20%-30%高段下降，批發（特許經銷商）渠道錄得20%-30%低段下降，電子商務虛擬店舖業務按年錄得低單位數下降。

李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）上季於整個平台的零售流水按年錄得10%-20%低段下降。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得10%-20%高段下降，其中零售渠道錄得10%-20%中段下降，和批發渠道錄得20%-30%低段下降；電子商務虛擬店舖業務錄得中單位數增長。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

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責任編輯︰梁浩碩

港股 李寧（02331）
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